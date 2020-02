Rete ricorda Gabriele Nicolini, presidente onorario del Movimento

RETE vuole ricordare, ad un anno dalla sua scomparsa, Gabriele Nicolini, Presidente Onorario del Movimento. Gabriele, uomo generoso e costantemente attivo nell'ambito dell'associazionismo, dal 2012 ha sempre sostenuto tutti noi, assiduamente presente ad ogni nostro incontro e iniziativa. Lo ricordiamo come un punto di riferimento, un esempio di grande lealtà, sensibilità e umanità. Il profondo affetto e la stima che ci legano a questo grande uomo ci incoraggiano a perseguire ogni giorno quei valori che ci ha trasmesso. Primo fra tutti, lottare per la verità e la giustizia, proprio come il suo testamento ideologico ci ha insegnato: “La libertà dev’essere la nostra bandiera, la giustizia il nostro grido di battaglia, la verità la nostra arma contro la mafia". Noi ci impegneremo sempre. Ciao Nonno Gabri, certi che da lassù ci stai accompagnando con un sorriso in questa nuova esperienza di governo.

I tuoi nipoti di RETE