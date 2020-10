Rete ringrazia la Reggenza uscente e rivolge un augurio ai nuovi Capitani Reggenti

Il Movimento Rete desidera ringraziare la Reggenza uscente Alessandro Mancini e Grazia Zafferani per l’impegno profuso verso tutti i cittadini della Repubblica in questi mesi difficili segnati dalla pandemia COVID – 19. Impegno che hanno saputo affrontare con tenacia ed autorevolezza non facendo mai mancare alla cittadinanza quel fondamentale punto di riferimento che i Capitani Reggenti da sempre rappresentano per il nostro paese. Il Movimento Rete si commiata con orgoglio dal primo mandato reggenziale della propria storia e si augura che le parole proferite durante il loro saluto di congedo per “non sprecare l’occasione di un cambiamento virtuoso” trovino nel prossimo futuro il loro compimento. Un augurio per un proficuo lavoro per il prossimo semestre va agli Eccellentissimi Capitani Reggenti Alessandro Cardelli e Mirko Dolcini.

Movimento RETE



