Rete, riunita l'Assemblea per fare il punto sul quarto anno di legislatura

Al principio del quarto anno di legislatura, il Movimento RETE ha riunito la propria Assemblea per fare il punto della situazione: un appuntamento importante soprattutto per ragionare su RETE e la sua collocazione nell’attuale Governo. RETE ha lavorato a ‘testa bassa’ per poter continuare ad andare a testa alta, prediligendo il lavoro serio rispetto alla ricerca di un’immagine da vetrina o del clientelismo spicciolo, vizio mai sopito della politica di casa nostra. Il passaggio da forza di opposizione a forza di maggioranza ha imposto sin dall’inizio un grande lavoro di studio, di proposta e di mediazione perché questa è la strada giusta per perseguire l’interesse del Paese e la presa di coscienza che solo con i “no” a prescindere non si costruisce nulla. Anzi, in tal maniera si creano le condizioni perché certi provvedimenti improponibili vadano avanti lo stesso. È davvero troppo semplice e troppo facile criticare senza mai proporre alternative. Basterà guardare agli zero provvedimenti a sostegno della Sanità durante la scorsa legislatura. Oppure alla Pubblica Amministrazione, che sta finalmente beneficiando di norme e riforme attese per anni. Il Movimento RETE nasce come forza politica di lotta alla distruzione economica e istituzionale della Repubblica avvenuta negli ultimi trent’anni. Grazie al lavoro di denuncia fatto da RETE, oggi possiamo dire che alcuni pentoloni del malaffare siano stati scoperchiati. Il fatto di essere al Governo non ha modificato il DNA del Movimento, ma ha dato la possibilità di agire e di incidere sul cambiamento, creando le condizioni perché intorno a questi obiettivi vi sia il beneficio della più ampia fetta di cittadinanza possibile. Per questo suo modo di agire, di non fare sconti a nessuno, RETE dà fastidio e viene attaccata quotidianamente da quei partiti che hanno fatto dell’aiuto ai potentati e al privilegio una ragione alla loro stessa esistenza. RETE rimane una garanzia e, a latere di questa dimensione, si è manifestato un alto numero di nuovi simpatizzanti. L’Assemblea è ben cosciente delle cose da fare e delle criticità lungo il percorso; non ha risparmiato appunti a ciò che si poteva far meglio, usando la concretezza e la sincerità con le quali da sempre si pone al fianco dei Consiglieri. L’obiettivo per tutti è ora quello di continuare nella realizzazione dei progetti necessari per fare crescere il Paese. Nulla è facile e RETE si è dovuta scontrare con l'eredità pesante lasciata dai governi precedenti, con una pandemia mondiale ed una guerra che sta minando gli equilibri mondiali. Nonostante questo, il Movimento ha solo agito per il bene della popolazione e se per continuare in questa azione dovrà subire gli insulti delle parti politiche che il danno l'hanno creato, questo sarà un sacrificio che RETE sopporterà per il bene di tutti.

