Rete: Sempre pronti a lavorare per il bene della collettività

“Continuiamo a fare gruppo, ma soprattutto proseguiamo a lavorare per il bene collettivo come è nel DNA di RETE dalle sue origini, contro affaristi e speculatori per un paese virtuoso.” questo l’invito all’Assemblea di RETE dal riconfermato Segretario Politico Emanuele Santi.

Nel suo intervento ha ripercorso i tanti interventi portati avanti in questa legislatura, la prima di RETE al Governo, il lavoro svolto in questi anni e i provvedimenti da portare avanti a completamento del pacchetto di riforme. Sono ancora troppi i rischi che minacciano il nostro sistema, per questo è assolutamente necessario non abbassare la guardia e proseguire il percorso intrapreso, nell’interesse dei sammarinesi.

L’Assemblea di martedì u.s, partecipatissima anche dal punto di vista del confronto interno, ha quindi approvato il bilancio per l’anno 2022 chiuso in utile e ha assegnato per acclamazione i nuovi incarichi per il triennio 2023/2026: Matteo Zeppa è il nuovo Presidente, Emanuele Santi confermato Segretario Politico, Daniela Amici nuovo tesoriere. Riconfermato in toto anche il Consiglio Direttivo. Il Movimento RETE e l'intera Assemblea ringraziano Paolo Rondelli e Daniele Morri, rispettivamente Presidente e tesoriere uscenti, per l'impegno profuso in quest'ultimo triennio.

Comunicato stampa

Movimento Rete