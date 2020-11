RETE: Serata dedicata alla Commissione d'Inchiesta su Banca CIS

RETE: Serata dedicata alla Commissione d'Inchiesta su Banca CIS.

È doveroso per RETE e per i propri aderenti l’appuntamento Post Consiliare con l’approfondimento politico dei lavori appena svolti.

Questa volta ancora di più, perché la serata sarà appositamente dedicata alla Commissione d’Inchiesta su Banca CIS.

Nella relazione sono elencate tutta una serie di pratiche corruttive dai contorni molto inquietanti diffuse a San Marino; quali il finanziamento occulto ai partiti ed il conseguente voto di scambio, reali lasciapassare per il radicamento di un gruppo criminale e prova inconfutabile dell’esistenza di un vero e proprio “altro Stato”, concorrenziale ed avverso a quello che tutti presumiamo di conoscere e legittimare.

Degenerazione arrivata a un punto tale grazie alla connivenza di organismi Istituzionali (come il Congresso di Stato), di organismi finanziari (come Banca Centrale), di organismi giurisdizionali (come il Tribunale, o parti di esso), che è arrivata a depredare i fondi pensione, creando debiti enormi, che poi sono rientrati nelle casse dello Stato.

Non c’è partito che non sia rimasto coinvolto in questo ingranaggio che ha assecondato il progetto criminale. Tutti, tranne RETE. Le battaglie portate avanti dal nostro Movimento contro il “fantomatico Confuorti”, unitamente a quelle poste in essere verso Grais, Savorelli, Grandoni, Daniele Guidi, Alberto Buriani, tutto il governo di Adesso.sm, sono storia, oggi certificata proprio dalla relazione della Commissione di inchiesta.

Ma ora è giunto il momento delle valutazioni politiche e dell’individuazione delle conseguenze che necessariamente dovranno procedere anche in virtù di quanto è emerso e che sono già contenute nell’ordine del giorno della maggioranza, approvato dal Consiglio Grande e Generale. Per approfondire e conoscere meglio tutti i fatti descritti all’interno della relazione, RETE invita la cittadinanza alla Post Consiglio che si terrà giovedì 05 novembre – ore 21:00 presso la Sala Ex International di Borgo Maggiore.

L’evento verrà svolto in totale sicurezza, con posti distanziati e limitati, in rispetto con le norme in vigore. È obbligatorio l’uso della mascherina.



Comunicato stampa

Movimento RETE



