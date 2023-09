Rete, serata di festa: Smile

Leggerezza e serenità. Sono queste le parole d’ordine suggerite da RETE per la sua festa, prendendo spunto da una celebre frase di Italo Calvino: “leggerezza non è superficialità”. Atteggiamento che sarebbe utile avere in ogni momento della vita quotidiana, il che non è per niente facile. Soprattutto quando si fa politica.

Ma fare festa vuol dire anche stare tra la gente, recuperando quella dimensione di amicizia e di dialogo che talvolta vengono appannati dalla frenesia del lavoro e degli impegni. Il programma della serata, venerdì 8 settembre, nella piazza di Cailungo a partire dalle ore 18, è stato presentato da una rappresentanza di RETE, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta proprio nei luoghi della festa. Piatto forte, lo spettacolo di Migone, il cabarettista di Zelig, che provoca risate a valanga, spesso alimentate dall’eterno gioco fra uomini e donne che pare fornirgli spunti creativi inesauribili, ma con un occhio sempre attento ai costumi contemporanei, alla realtà del nostro tempo. A precederlo, un gruppo di giovani, talentuosi artisti sammarinesi, autori e interpreti dello spettacolo comico “Voi non mi piacete”, rivisitato in alcune sue parti per questa speciale occasione.

Non mancherà, ad inizio festa, il saluto politico del presidente Matteo Zeppa per sottolineare quella dimensione umana e collettiva senza la quale nessuna forza politica potrebbe sostenersi. Come in tutte le feste che si rispettino, si potrà mangiare in piazza, comodamente seduti ai tavoli, sotto un tendone al riparo da eventuali capricci meteo, ma anche dal fresco della sera. Una festa tutta SMILE, dunque, come recita il titolo, acronimo di “San Marino indipendente libera estate”. Ingresso libero.

