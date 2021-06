RETE: Serata pubblica dedicata all’ambiente, al territorio, all’ecosostenibilità

RETE: Serata pubblica dedicata all’ambiente, al territorio, all’ecosostenibilità.

Una serata pubblica dedicata all’ambiente, al territorio, all’ecosostenibilità: temi da sempre molto cari a RETE che, oggi più che mai, è impegnata non solo per la tutela di un patrimonio non riproducibile, ma anche per combinare al meglio le esigenze di sviluppo del Paese a quelle della salvaguardia ambientale. Obiettivo tutt’altro che facile da centrare in special modo in un territorio come il nostro dove, in poche decine di chilometri quadrati, si concentrano aziende, abitazioni e colture. Come coniugare lo sviluppo imprenditoriale, la salute dei cittadini e le infrastrutture, quali, ad esempio, le strutture per l’alta tensione elettrica, che dalla centrale elettrica di Cailungo si snodano attraverso tutta la Repubblica? Verranno dibattuti anche altri argomenti tra i quali la vendita dei terreni pubblici e le modifiche recentemente apportate al Codice Ambientale. La serata, dal titolo “SVILUPPO SOSTENIBILE: tra territorio, ambiente e inquinamento elettromagnetico”, si terrà giovedì 10 giugno - alle ore 21:00 - presso la sala Ex-International di Borgo Maggiore. La cittadinanza è invitata a partecipare.



Comunicato stampa

Movimento RETE



