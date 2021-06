Rete, serata pubblica post-consiglio per parlare dei lavori consigliari

Il Movimento RETE invita la cittadinanza a partecipare alla serata post-consiglio, prevista per martedì 29 giugno 2021 alle ore 21:00 presso la sala ex-tiro a volo di Murata, per parlare dei lavori consigliari. Affronteremo principalmente tre tematiche di grande interesse e attualità come l’approvazione del Progetto di Legge che regolamenta la coltivazione, la trasformazione e l’utilizzo della cannabis a scopi terapeutici che unitamente ad altri testi normativi licenziati creano le condizioni ottimali per sviluppare ed implementare il settore farmaceutico; parleremo dello storico incontro ai massimi livelli fra le Istituzioni sammarinesi e italiane tenutosi a Roma a maggio u.s e delle prospettive che gli accordi siglati potranno portare ad entrambi i paesi. Infine approfondiremo l’argomento dei diritti civili esaminando nello specifico le modifiche apportate alla legge 147/2018 che regolamenta le unioni civili ed illustrando i tratti salienti della legge depositata dal Movimento RETE "Tutela e promozione della salute sessuale e riproduttiva della popolazione sammarinese".

C.S. Movimento RETE