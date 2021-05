Rete soddisfatta per trasparenza nelle consulenze

Il Movimento RETE esprime soddisfazione per le delibere n. 8 del 29 giugno 2020 e n. 7 del 22 marzo 2021 adottate dal Congresso di Stato al fine di assicurare la trasparenza di tutte le consulenze che riguardano le Segreterie di Stato, la Pubblica Amministrazione, il Pubblico Allargato. La trasparenza è stata una battaglia politica condotta da RETE, con chiarezza e determinazione, per diversi anni. Ora, quelle che erano le iniziative all’interno del sito del Movimento, si sono concretizzate con l’obbligo della pubblicazione, ogni sei mesi, sul sito gov.sm, dei prospetti riepilogativi di tutte le consulenze dello Stato con privati. RETE ritiene fondamentale che sulla spesa pubblica si possa esercitare il controllo dei cittadini ed auspica il passaggio, in tempi brevi, alla stesura di un Bilancio riformato, leggibile e partecipativo.

cs Movimento RETE