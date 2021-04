Rete: soddisfazione per il buon andamento della campagna vaccinale

Ad oggi sono oltre 19.000 le dosi di vaccino somministrate, di cui il 32% della popolazione vaccinata con la prima e il 25% con la seconda, entro maggio gran parte della popolazione sammarinese sarà vaccinata. RETE plaude con orgoglio questo risultato, perseguito con determinazione dal Governo e dalla maggioranza, che va a vantaggio di tutto il Paese.

Dopo le difficoltà iniziali, nel reperire i vaccini, ora San Marino è l’unico Paese europeo ad avere le dosi necessarie per proteggere tutti gli abitanti dal covid-19. Non era facile, né scontato, specialmente di fronte alla confusione che da mesi impera sulle forniture.

Una campagna vaccinale che sta funzionando a pieni ritmi. Ogni giorno arrivano troupe televisive da tutto il mondo per osservare e documentare la nostra organizzazione.

Accanto alla politica sanitaria, si è schierato tutto il personale ospedaliero, sanitario e parasanitario, gli organismi tecnici e amministrativi, nonché i volontari della Protezione Civile. Il risultato è stato possibile grazie ad uno sforzo corale dove, ciascuno nel suo ruolo, ancora una volta ha dato il proprio contributo per il bene del paese e per il grande obiettivo comune: la salute dei cittadini.

Tuttavia non possiamo abbassare la guardia. Ancora ci sono persone in ospedale, in isolamento, in terapia intensiva perché positive, quindi è fondamentale che si continuino ad usare sempre le precauzioni che ormai tutti conosciamo.

La campagna vaccinale sta già portando i suoi effetti evidenziati dai dati degli ultimi giorni, con il calo della curva epidemica e del numero dei ricoverati. Si può sperare, con sufficiente ottimismo, ad un ritorno in tempi brevi verso la normalità e ad una conseguente ripresa dell’economia.

La soddisfazione di RETE, visti i traguardi importantissimi, è la stessa che si legge negli occhi della gente: la forza che ha avuto il Paese in uno dei momenti più difficili della sua storia.









