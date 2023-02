Rete, soddisfazione per l'odg reso pubblico

Il Movimento RETE esprime soddisfazione per la decisione di rendere pubblico l’Ordine del Giorno approvato all’unanimità al termine del comma, svoltosi in seduta segreta, riferito alla comunicazione della Commissione Consiliare per il Fenomeno delle Infiltrazioni della Criminalità Organizzata ed il dibattito che ne è conseguito. Riteniamo importante che la popolazione sia adeguatamente informata su un tema molto importante come questo e che vi sia una presa di coscienza su un fenomeno, quello delle infiltrazioni mafiose, ancora di grande attualità. Per questo il nostro Movimento aveva ritenuto che sia la comunicazione sia il dibattito avrebbero dovuto essere pubblici. Senza entrare nel merito della comunicazione esposta, possiamo dire che a San Marino non si può abbassare la guardia e che la Commissione tramite la propria attività di monitoraggio ha rilevato che le maggiori organizzazioni criminali operanti sul territorio italiano sono sempre pronte a sfruttare i vulnus normativi per allungare i propri tentacoli su diversi settori economici che ad oggi risultano “sensibili”. Per questo è necessario adottare con urgenza misure volte ad impedire il ripetersi di tali fenomeni con l’adozione di provvedimenti che consentano di superare gli elementi di vulnerabilità ancora presenti nel nostro sistema dei controlli. Nel merito risulta non più rinviabile emanare tempestivamente interventi sul piano normativo che rendano più efficaci le azioni di prevenzione in particolare introducendo controlli preventivi per i settori ritenuti “sensibili”. Risulta importante l’introduzione di azioni amministrative cautelari di pronto intervento in capo agli organismi di controllo preposti al fine di “bloccare” sul nascere le possibili distorsioni. Infine è determinante rendere accessibile ai Soggetti Designati il registro dei titolari effettivi, dei beneficiari di trust e mandati fiduciari nonché l’accesso condiviso a specifiche banche dati, utili ad ampliare le possibilità di controllo preventivo al fine di prevenire fenomeni di “prestanomato”.

Cs - Movimento RETE

