Rete: stasera la serata sui Certificati di Compensazione Fiscale Sammarinese (CCFS).

Il Movimento RETE esprime grande soddisfazione per la serata pubblica organizzata dalle forze politiche di Maggioranza al fine di trattare, con importanti e qualificati personaggi, “I TITANI” (CCFS), Certificati di Compensazione Fiscale Sammarinesi, la cui Legge è stata presentata in prima lettura. L’impegno di RETE per l’istituzione dei “TITANI” è stato decisivo e convinto in quanto possono dare vantaggi ai consumatori, ai commercianti e all’economia del Paese. La volontarietà di questo sistema e il potenziamento dell’autonomia sammarinese sono aspetti sicuramente positivi; è una innovazione il cui successo dipenderà dall’adesione dei cittadini, dal controllo dei prezzi, da una buona e attenta gestione che potrebbe indurre ad altri passi di notevole interesse. In questa fase è importante informarsi per decidere liberamente. Ci vediamo questa sera, giovedì 17 settembre alle ore 21:00 presso la Sala Polivalente di Murata (sopra la banca). Il confronto è aperto.

Comunicato stampa

Movimento RETE

