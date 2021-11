Rete su inaugurazione sede Pam

Rete su inaugurazione sede Pam.

Una giornata molto attesa quella di domani, sabato 20 novembre 2021, in cui sarà ufficialmente inaugurata la sede del Centro Studi Internazionale dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (PAM) nella nostra Repubblica. Dopo i lavori di ristrutturazione ora il Villino Balsimelli è pienamente operativo e a disposizione dell'Assemblea. L'inaugurazione avverrà alla presenza di una nutrita delegazione internazionale guidata dal nuovo presidente della PAM, l'On. Gennaro Migliore e dal Segretario Generale, l'Amb. Sergio Piazzi. Domani segnerà l'inizio di una nuova fase a dimostrazione della già proficua collaborazione tra San Marino e l'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, voluta e sentita fortemente dal nostro Movimento. Dall'importante riconoscimento di ieri alla nostra Segreteria alla Sanità per la AppTecum ideata da Arianna Scarpellini, al riconoscimento per gli sforzi fatti in favore dei minori in situazione di disagio, nasce un progetto importante con la PAM basato sul dialogo e la cooperazione internazionale. Un ringraziamento particolare al nostro Consigliere Adele Tonnini per l’impegno profuso nel raggiungimento di questo importante traguardo.

Movimento RETE



I più letti della settimana: