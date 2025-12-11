TV LIVE ·
RETE sul PdL "Cittadinanza": Era ora!

11 dic 2025
Nell’esame del PdL “Cittadinanza” in Commissione Affari Interni è stato approvato il passaggio che, per i sammarinesi naturalizzati, elimina l’obbligo di rinuncia alla cittadinanza originaria. Una richiesta anacronistica e iniqua che potrà essere definitivamente archiviata.
Siamo orgogliosi di aver contribuito ad arrivare a questo punto di svolta. La battaglia di RETE per cancellare questa discriminazione tra cittadini è antica quanto il dibattito sul tema. L’ultima “scossa” poco meno di un anno fa, quando con un emendamento alla Legge Sviluppo sollecitammo il Governo ad affrontare il nodo e scioglierlo una volta per tutte.
Esistono anche riflessi sulla legge elettorale, come ha messo bene in luce il nostro Segretario Giovanni Zonzini. È un paradosso evidente che cittadini sammarinesi di quarta o quinta generazione, che vivono all’estero da decenni e non hanno alcun legame reale col Paese, mantengano il diritto di voto mentre a uno “straniero” che risiede in Repubblica da decenni, per esercitarlo, venga richiesto di abiurare alle sue origini.
Tuttavia è ancora presto per cantare vittoria: occorrerà vigilare attentamente sul percorso del PdL perché le forze che si oppongono a questa impostazione non facciano deragliare il Governo dalla strada giusta.

