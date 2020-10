Rete: Tecum, l’app che aiuta contro la violenza domestica e di genere

È stata presentata ufficialmente, ed è già operativa, la nuova app Tecum, nome latino che significa “con te”. Con te, che subisci una violenza domestica, di genere, mobbing, stalking, discriminazione o che ti trovi in una situazione di emergenza. Esistono numerosi modi per ferire, oppressioni morali, fisiche e molto spesso si rimane inermi, impauriti o impossibilitati nel chiedere aiuto. Durante il lockdown, quando tutti siamo stati costretti a convivenze o situazioni più o meno forzate, le circostanze di abuso, di maltrattamenti si sono acuite e il tasso di denuncia è sceso incredibilmente.

Da questa situazione sono emerse considerazioni che hanno portato la Segreteria Sanità, con delega alle Pari Opportunità, a ideare e poi realizzare uno strumento nuovo facilmente accessibile, discreto, riservato, alla portata di tutti. Il percorso ha rivelato ostacoli, ma l’entusiasmo era tale che attorno al progetto si sono unite molte forze. A cominciare dagli ingegneri e tecnici di Mr APPs, nota azienda sammarinese specializzata nella progettazione e nello sviluppo di applicazioni e siti web, che ha donato il prodotto all’ISS per una diffusione gratuita. Accanto a loro: le Forze dell’Ordine, con la loro esperienza di intervento; l’Authority Pari Opportunità, che ha raccolto tutta la normativa riguardante la tematica per una fruizione più immediata; le psicologhe del Gruppo di Ascolto con la loro competenza. Successivamente sono scesi in campo gli studenti del corso di Design dell’Università di San Marino che hanno studiato il logo, le immagini e le parole da affiancare alla campagna di promozione e sensibilizzazione. Campagna già attiva e sostenuta da Titancoop, con la divulgazione dei manifesti nei supermercati e all’interno dei loro volantini pubblicitari. Importante anche la diffusione e la campagna di sensibilizzazione sorretta dagli Istituti Culturali e dalla facoltà di comunicazione e digital media dell’UNIRSM.

RETE è davvero orgogliosa che il nostro Paese si sia distinto per un progetto di natura sociale, un brillante esempio di sinergia pubblico/privato, che al momento è davvero un unicum sul panorama internazionale. Iniziativa che ha già riscosso gli elogi del GREVIO (organismo indipendente del Consiglio d’Europa formato da esperti/e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica) tanto che, da più parti, arrivano gli auspici di esportare l’app nella realtà confinante.

RETE esprime il suo plauso e il suo compiacimento a tutte le persone, gli organismi, le aziende che hanno contribuito a questo bel risultato. Nella speranza che tutti possano adottare Tecum, ma con l’auspicio che nessuno ne abbia mai bisogno.

L’app è scaricabile su:

AppleStore: https://apps.apple.com/it/app/tecum/id1517765611

PlayStore: https://play.google.com/store/apps/details?id=sm.iss.tecum



Comunicato stampa

Movimento RETE





