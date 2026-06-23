RETE: Un bavaglio alla democrazia

Se la maggioranza condividesse davvero i propri provvedimenti normativi, accettasse il confronto e fosse disposta a discutere nel merito le proprie scelte, non avrebbe bisogno di mettere mano alle regole democratiche per ridurre la voce delle opposizioni.

Invece ha scelto la strada del colpo di mano: bypassare la Commissione per le Riforme Istituzionali e depositare un Progetto di Legge per modificare il Regolamento Consiliare, riducendo i tempi di intervento, di presentazione degli emendamenti e di controllo in Consiglio Grande e Generale.

Lo chiamano efficientamento, ma sembra più un provvedimento "bavaglio".

Evidentemente l’opposizione dà fastidio. Dà fastidio quando costringe il Governo a spiegare cosa sta facendo, quando porta alla luce ciò che si vorrebbe far passare sotto silenzio. Dà fastidio quando evidenzia le responsabilità della Democrazia Cristiana nell’affaire bulgaro per la vendita di BSM e nel caso pedofilia, oppure quando voleva appaltare il Paese allo spagnolo con il DES. Dà fastidio anche quando riesce a migliorare i provvedimenti o a fermare scelte pericolose per il Paese.

È proprio questo il punto: stanno cercando di cambiare le regole del gioco perché il gioco democratico, quando funziona, li obbliga a rendere conto delle proprie scelte.

I rischi, però, li conosciamo già e ci pare evidente che chi oggi è in maggioranza non abbia imparato nulla dal passato.

Nel 2017, anche grazie al dibattito consiliare e agli interventi dell’opposizione in Aula, fu possibile denunciare storture, sventare il piano di Confuorti e aprire gli occhi a una parte della maggioranza che stava portando San Marino verso un disastro.

Anche per questo, modificare il Regolamento Consiliare con un’iniziativa unilaterale è una scelta grave e profondamente antidemocratica. Non si tratta di dettagli tecnici, ma del funzionamento stesso della democrazia, del ruolo del Consiglio e della sua funzione di controllo sull’azione del Governo.

RETE non accetterà mai una riforma costruita per blindare la maggioranza e le sue scelte, soprattutto in questo momento storico in cui l’influenza di gruppi esterni al Consiglio e le distorsioni del passato si stanno ripresentando ed il Paese è esposto a rischi gravissimi. Le regole della democrazia si discutono insieme. Riscriverle a colpi di maggioranza significa calpestare il confronto e trattare il Consiglio come un ostacolo da aggirare.



Comunicato stampa

RETE









