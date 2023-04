Rete. Un sincero buon 1° maggio a tutte le lavoratrice e tutti i lavoratori!

Era il lontano 1° maggio 1886, a Chicago, quando gli operai entrarono in sciopero e occuparono le strade della città per chiedere la riduzione a otto ore dell’orario di lavoro. Molti furono gli arrestati, e sette di essi furono condannati a morte, nonostante lo sdegno dell’opinione pubblica internazionale. Da allora, la data del 1° maggio è considerata un giorno emblematico dei diritti dei lavoratori e delle loro lotte per l’uguaglianza e la dignità del lavoro, divenendo festa nazionale in molti Paesi. Quest’anno, a San Marino, ricorre il 120° anniversario della prima celebrazione solenne della Festa dei Lavoratori, organizzata dal primo embrione del sindacalismo sammarinese e dai gruppi socialisti dell’epoca. Da allora tanta strada è stata fatta, ma tanta ne rimane ancora da fare perseguendo i principi di equità e dignità, contro le discriminazioni ed in difesa dei diritti di migliaia di uomini e donne. Nello spirito che ha sempre contraddistinto l’impegno di RETE, desideriamo dedicare questo 1° Maggio alle lavoratrici e ai lavoratori per i quali la lotta non è ancora finita e per i quali occorre ancora l’impegno delle forze politiche e di tutta la società.

Movimento RETE