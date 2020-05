Retribuzione insegnanti: accordo tra sindacati e Congresso di Stato

In data di ieri le Segreterie di Stato per gli Affari Interni e per l’Istruzione hanno sottoscritto, in rappresentanza del Congresso di Stato, insieme alla CSDL, alla CDLS ed alla USL, un accordo relativo a definire la retribuzione degli insegnanti di scuola dell’infanzia, scuola elementare, scuola media inferiore, scuola secondaria superiore, del CFP-UPAL e dei servizi socio educativi per la prima infanzia per il periodo da maggio ad agosto 2020. Tutte le parti intendono comunicare quanto raggiunto che, oltre ad aver riportato sul piano del dialogo e del confronto un ottimo risultato, è il riconoscimento di un impegno reciprocamente riconosciuto nel perseguire un fine comune. Questo accordo pone al centro l’importanza del valore del lavoro svolto dal personale docente nel periodo dell’emergenza sanitaria e della loro capacità di aver anche contribuito con spirito solidaristico allo sforzo profuso dallo Stato.



