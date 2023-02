Rettifica/Integrazione bando di concorso per il reclutamento di n.2 Segretari d'Ambasciata presso il Dipartimento Affari Esteri

Rettifica/Integrazione bando di concorso per il reclutamento di n.2 Segretari d'Ambasciata presso il Dipartimento Affari Esteri.

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri rende noto che è stata emessa una rettifica/integrazione al bando di concorso di selezione pubblica per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2 Segretari d’Ambasciata presso il Dipartimento Affari Esteri emesso e pubblicato in data 27 gennaio 2023.

La rettifica/integrazione scaturisce dall’eventuale possibilità che potenziali candidati potrebbero risiedere all’estero in Paesi la cui territorialità non permette di raggiungere la Repubblica in tempi brevi e tenuto conto della pubblicazione di specifica norma in materia.

Il testo del bando, la rettifica/integrazione, i requisiti e le modalità di partecipazione sono consultabili su: https://www.gov.sm/pub1/GovSM/Bandi-Pubblici-di- Reclutamento/Concorsi-pubblici-e-selezioni.html

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, ricorda che le domande di ammissione, ed i relativi allegati, dovranno essere trasmessi entro le ore 18.00 di giovedì 2 marzo 2023.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione Generale della Funzione Pubblica al n.0549-882837 o inviando e-mail a info.direzionegeneralefunzionepubblica@pa.sm

