Revisione Bilanci partiti e movimenti anno fiscale 2020

La Segreteria Istituzionale, per il tramite della U.O. Comunicazione Interna ed Esterna della DGFP, comunica l’avvenuta redazione, da parte del Collegio dei Sindaci revisori, della relazione conclusiva con riferimento ai Bilanci di Partiti e Movimenti politici relativi all’anno finanziario 2020, qui allegata. La relazione è stata redatta ai sensi della Legge 23 novembre 2005 n.170, come modificata dall’articolo 4 della Legge 22 maggio 2017 n.50, e da essa emerge come, “sulla scorta della documentazione acquisita e delle informazioni ottenute nel corso delle verifiche effettuate, il Collegio ritiene di poter ragionevolmente affermare che tutti i bilanci dei Partiti e dei Movimenti, con un’unica eccezione, siano stati redatti con chiarezza e rappresentino in modo veritiero la situazione economico patrimoniale dei singoli Partiti/Movimenti”. Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Segreteria Istituzionale, inviando una email a info.segristituzionale@pa.sm o telefonando allo 0549882273.