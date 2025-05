RF a Napoli per la Conferenza del Soft Power

La Presidente di Repubblica Futura Mara Valentini e la responsabile dei rapporti internazionali Francesca Piergiovanni, hanno avuto il piacere e l'onore di partecipare, lo scorso 26 e 27 maggio a Napoli, alla sesta edizione della Conferenza del Soft Power dal titolo “Dialogo fra i popoli”, organizzata in collaborazione con l'Istituto dei Democratici Europei, di cui Repubblica Futura è membro. La conferenza ha posto al centro del dibattito il tema della connettività, oggi più che mai cruciale per ripensare le interdipendenze globali, promuovere il dialogo e rafforzare la cooperazione nella regione mediterranea. Il presidente del Soft Power Club, Francesco Rutelli, ha sottolineato l’importanza di una politica basata sul dialogo e sull’efficienza delle istituzioni internazionali, fondamentali per contrastare la sopraffazione e le violenze generate dai conflitti. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha spiegato la scelta della città come sede dell’incontro: Napoli, per la sua posizione geografica ed economica, è oggi un crocevia naturale tra Nord e Sud, e si propone come capitale non solo del Mezzogiorno italiano, ma di tutto il Mediterraneo. L’intera conferenza si è sviluppata all’insegna delle connessioni intese come relazioni pensate per essere democratiche e generatrici di fiducia. E proprio la fiducia, a sua volta, diventa il presupposto per creare nuove possibilità condivise. In un mondo segnato da tensioni e conflitti, la connettività si presenta come chiave per una rinnovata visione del Soft Power: non solo come influenza culturale, ma come terreno di interazione e dialogo tra culture. La cultura e i valori fondanti della comunità internazionale – oggi minacciati dalle violazioni del diritto – possono essere ponti, per favorire una nuova architettura globale, fondata sulla coesistenza pacifica e sul rispetto delle regole comuni. La conferenza ha visto la partecipazione di figure di rilievo internazionale come Fatih Birol, Yuan Ding, Fatou Jeng, Ana Luiza Massot Thompson-Flores, Arianna Traviglia, Matteo Lorito e il Ministro della Cultura Alessandro Giuli. Tra gli interventi più significativi anche quelli di Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale di Venezia, e le conclusioni affidate a Sua Altezza Reale El Hassan bin Talal di Giordania. Il Mediterraneo può diventare un vero e proprio laboratorio per nuove forme di connettività, sia materiali che immateriali, capaci di ridurre conflitti e divisioni. Repubblica Futura condivide e sostiene pienamente questa visione di un Soft Power come relational power, fondato sul dialogo tra i popoli. Occasioni internazionali di grande visibilità, come le Olimpiadi e gli Expo, rappresentano momenti preziosi di incontro tra culture e strumenti efficaci per promuovere messaggi di cooperazione, connessione e fiducia reciproca. Auspichiamo che anche il nostro Paese sappia cogliere appieno queste opportunità, utilizzandole per veicolare valori di apertura, dialogo e costruzione di relazioni durature nel contesto internazionale.

C.s. Repubblica Futura