RF: Ad un anno dal suo insediamento, l’esecutivo conclama l’incapacità di intavolare un Progetto Paese serio e credibile e si limita a perseguire politiche autoreferenziali e di cortissimo respiro

Nel corso della conferenza stampa tenuta in data odierna, i consiglieri di Repubblica Futura Sara Conti, Nicola Renzi e Matteo Casali hanno affrontato i cogenti temi della attualità politica che caratterizzano un infuocato inizio di estate non solo dal punto di vista metereologico. Ad un anno dal suo insediamento, l’esecutivo conclama l’incapacità di intavolare un Progetto Paese serio e credibile e si limita a perseguire politiche autoreferenziali e di cortissimo respiro: il progetto di legge sulla riforma dell’Ordinamento Contabile dello Stato per disciplinare l’emissione di titoli di debito pubblico, discusso in prima lettura nel Consiglio di giugno e in procinto di approdare in Commissione Finanze, e l’ormai famigerato progetto di riforma IGR depositato dal Segretario Gatti pochi giorni or sono, evidenziano inequivocabilmente tale preoccupante circostanza. Col progetto di legge per normare l’emissione di titoli di debito, ad oggi gestita tramite decretazione e quindi controllata dal Consiglio Grande e Generale con lo strumento della ratifica, il Congresso di Stato riceverà una delega pressoché in bianco per indebitare il Paese: agirà adottando in autonomia, per ciascuna emissione di debito, un apposito regolamento per disciplinare tutti gli aspetti dell’emissione medesima, senza alcun ulteriore passaggio in Consiglio Grande e Generale. Sarà anche autorizzata la conclusione di operazioni tramite strumenti finanziari derivati tristemente noti per aver causato - a motivo del loro alto rischio - disastri finanziari di rilevanza mondiale, nonché la possibile rinuncia a talune immunità (non è esattamente chiaro quali) in capo all’Eccellentissima Camera. Tutto ciò malgrado l’arco parlamentare abbia unanimemente rilevato, all’atto dell’istituzione della Commissione per le Riforme Istituzionali, un eccesso di potere del Congresso di Stato rispetto al Consiglio Grande e Generale al quale occorrerebbe, evidentemente solo a parole, restituire la debita centralità. Per di più i professionisti coinvolti a qualsiasi titolo nelle operazioni di emissione del debito, godranno di esenzione fiscale totale per i loro compensi; proposta beffarda a fronte del progetto di riforma IGR che vedrà invece lo Stato mettere pesantemente le mani nelle tasche dei sammarinesi. Una riforma, condotta dal governo senza confronto alcuno con le opposizioni, che nasce su presupposti sbagliati: senza un precedente riequilibrio di bilancio dello Stato a parità di gettito, che avrebbe dovuto primariamente prevedere interventi sulla spesa corrente, e senza dire chiaramente ai sammarinesi come verrà impiegato l’extra gettito che deriverà dall’aumento delle tasse. Il governo prosegue nella politica della spesa corrente sia strutturale, come nel caso dell’aumento ingiustificato dei Dipartimenti della Pubblica Amministrazione, sia puntuale, con le numerose ed allegre delibere di spesa per consulenze, trasferte e prebende varie. D’altra parte non è dato sapere come le maggiori entrate dovute alla riforma saranno utilizzate, quando invece solo politiche di investimento, sviluppo e riduzione del debito potrebbero eventualmente giustificare un aumento della pressione fiscale. Ma la narrazione da parte del governo prosegue, fino a quando, forse nel prossimo autunno, la riforma diverrà legge e i cittadini saranno costretti ad un brusco risveglio malgrado la litania del “va tutto bene” dei nostri maggiorenti. Repubblica Futura ha dichiarato la propria contrarietà al progetto di legge sulla regolamentazione dell’emissione del debito pubblico, che ha giudicato inopportuna e finanche pericolosa; ritiene che la politica fiscale proposta dall’esecutivo sia del tutto inadeguata e richieda sacrifici, in particolare per i redditi medio bassi, tanto importanti quanto purtroppo del tutto improduttivi.

