Rf al congresso dei Democratici Europei: dal 'Soft Power Club' a Venezia gli appelli su energia e clima

Una delegazione di Repubblica Futura composta dal Coordinatore Mara Valentini e da Gian Nicola Berardi si è recata a Venezia nella sede della Fondazione Cini nell'isola di San Giorgio per la Soft Power Conference organizzata dallo IED (Istituto dei Democratici Europei) il 30 e 31 agosto u.s. Il Soft Power Club ha riunito a Venezia personalità (politici, diplomatici ed imprenditori) dei cinque continenti, del governo italiano e delle istituzioni europee. Il Presidente dello IED Francesco Rutelli ha dichiarato: “lo facciamo in un momento in cui c’è una guerra in corso, una crisi energetica che si riflette sulla vita di tutti, di famiglie e imprese. Lo facciamo alla fine di un’estate dirompente dal punto di vista climatico, sapendo che tutti questi temi sono interconnessi e non li si può affrontare separatamente". Durante i due giorni di lavoro le delegazioni si sono concentrate, in particolare, sui problemi climatici ed energetici sulla digitalizzazione e sul dialogo internazionale portando la propria esperienza e quella del proprio Paese. Il commissario Ue Paolo Gentiloni: "I governi introducano politiche più severe contro l'inquinamento", "Sull'energia no a marce indietro, avanti sulle fonti rinnovabili" e ancora "Invece di fare marcia indietro sulla nostra ambiziosa strategia 'Fit for 55', stiamo raddoppiando gli obiettivi di efficienza energetica e di energia rinnovabile. Allo stesso tempo, dobbiamo essere consapevoli di come l'aumento dei prezzi dell'energia stia colpendo in particolare i gruppi più vulnerabili e fornire un sostegno mirato ed efficace per mitigare questi effetti". Il ministro dell'Economia e finanze Daniele Franco: "Sicurezza energetica ora è la priorità, la crisi non cambi gli obiettivi della transizione".

Cs Repubblica Futura