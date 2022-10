RF al Congresso del Partito Democratico Europeo

RF al Congresso del Partito Democratico Europeo.

Nella giornata di venerdì scorso si è tenuto a Roma il Congresso 2022 del Partito Democratico Europeo (PDE). Presente una delegazione rappresentativa di Repubblica Futura tutta al femminile formata da Maria Katia Savoretti, Mara Valentini, Francesca Piergiovanni in veste di membri osservatori del PDE. Il Congresso alla presenza di numerosi delegati europei e di esponenti politici di spicco italiani, è stata l'occasione per affrontare e discutere insieme temi fondamentali di interesse generale al fine di poter sostenere un'Europa sempre più rinnovata e all' avanguardia. I lavori del Congresso si sono aperti con il saluto del Presidente PDE Francois Bayrou, seguito da una Relazione del Segretario Generale PDE e dal rappresentante dell'Istituto dei Democratici Europei ( IED). Si sono poi posti ad approvazione dell'aula una mozione finale e una risoluzione politica contenente diversi principi fondanti dell'Europa che hanno ricevuto l'appoggio all'unanimità dei presenti. I lavori del Congresso sono poi proseguiti con il susseguirsi di varie tavole rotonde alla presenza di esperti in vari ambiti e settori trattati che hanno affrontato temi diversi tra i quali la "riduzione del divario digitale per rendere la transazione dell'Europa più inclusiva”, la "crisi energetica" e la "lotta per i diritti umani e i valori democratici". È stato un momento davvero importante di scambio culturale, un confronto costruttivo dal quale sono emerse le problematiche e le difficoltà che l'Europa sta vivendo in questo determinato periodo storico, dove i problemi sono tanti e comunque diffusi nei vari paesi.

Repubblica Futura

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: