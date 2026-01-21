Rf: "Basta giochini"

Rf: "Basta giochini".

Dopo sole 24 ore la pax armata imposta dal fronte comune sulle questione Ciacci pare non reggere più. Si riapre, dopo la scivolata a sinistra di Libera sul Venezuela e le elucubrazioni sinistre del PSD sul ruolo di San Marino in Groenlandia, la guerriglia in maggioranza e governo. Casus belli “le giornate medievali” e la spending review. A soli 20 giorni dalla Delibera del Congresso di Stato n. 126 del 28/12/25 - “Presa d’atto programmazione eventi dell’Ufficio del Turismo e autorizzazione a procedere ai contatti preliminari organizzativi” - il governo scopre la spending review e la maggioranza batte i pugni sul tavolo: sulla stagione turistica decidiamo noi. Fa piacere scoprire l’attivismo a scoppio ritardato della maggioranza ed è sorprendente che su una delle poche manifestazioni organizzate dallo Stato, in linea con l’heritage del nostro settore turistico, in linea con storia e tradizione della Repubblica, si abbatta l’accetta di chi vuole assurgere al ruolo di tutor di Pedini Amati. La domanda semplice, rivolta alla maggioranza è: a cosa è servito, a dicembre, parlare per una settimana di bilancio quando a fine gennaio siete ancora lì a discutere come spendere i soldi su capitoli di bilancio già stanziati? Se tutto andava così bene e le nuove tasse servivano solo per l’ospedale, senza cucina, e qualche opera pubblica commissionata via whatsapp, perché ora il governo usa la parola spending review? Il -10% sull’ISS, i pediatri che di notte e nei festivi arrivano solo a chiamata in seconda o in terza battuta, la cucina che chiude, sono inclusi nel pacchetto “chiusura giornate medievali?” Dubbi legittimi rispetto a una gestione freestyle del bilancio pubblico con AASS che nel 2025 stanzia quasi 14 milioni per acquisire nuove società, Gatti che mette nuove tasse per 20 milioni e lo Stato che continua ad assumere con lo slogan “lavori per noi”. Repubblica Futura esprime sconcerto su come viene amministrata la spesa pubblica e prende atto che dopo sei anni di guida della Segreteria di Stato per le Finanze qualcuno si è reso conto che il cassetto inizia ad essere vuoto. Quello che non è chiaro è se c’è una politica nella gestione delle risorse pubbliche o tutto si riduce a una lotta di potere. Il BASTA GIOCHINI certifica la fine di ogni barlume di autonomia dell’Amministrazione che a questo punto prenderà ordini direttamente dalle sedi di partito in cui fra ripicche, vendette e piani per il prossimo governo, pare sfuggita di mano la reale situazione del Paese.

C.s. - Repubblica Futura

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: