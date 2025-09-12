RF: Censimento delle opere d’arte? 44.000 euro e passa la paura



Scorrendo la Carta dei servizi della UO Istituti Culturali, campeggia, in evidenza nel documento di 47 pagine alla voce mission, questa enunciazione:

“Gli Istituti Culturali devono inoltre sovrintendere alla conservazione, all’incremento, alla catalogazione, al restauro, alla valorizzazione dei beni culturali dello Stato. Conservare, curare, sviluppare, valorizzare il patrimonio storico-artistico, bibliografico, documentario, archivistico del Paese e garantire la fruizione da parte dell’utenza. Svolgere funzioni di organizzazione e di coordinamento dei sistemi museale, archivistico e bibliotecario della Repubblica, di organizzazione e di coordinamento nella gestione degli archivi delle UO dello Stato. Sovrintendere ai processi di digitalizzazione documentale. Sviluppare pianificazioni attinenti al settore della cultura e dello spettacolo”.

Una dichiarazione di intenti che non ritroviamo nella Delibera del Congresso di Stato del 26 agosto 2025 n. 50 con oggetto: “Conferimento incarico di consulenza e collaborazione finalizzato al censimento delle opere d’arte di proprietà dell’Eccellentissima Camera”.

In buona sostanza il governo, “considerata la necessità di intervenire con la redazione di censimento dei beni artistici dello Stato che, oltre alle collezioni di pertinenza dei Musei afferenti agli Istituti Culturali, comprendono opere e oggetti di antichità e d’arte la cui gestione è associata alle sedi storiche o pubbliche nelle quali sono collocati; valutata l’esigenza di avvalersi della consulenza e collaborazione professionale atta a revisionare e relazionare in merito al Patrimonio artistico di proprietà dell’Eccellentissima Camera”, incarica un professionista di fare questa attività per 44.000 euro per un lavoro di dodici mesi.

Mentre il governo sta “strolgando” (questa è la terminologia usata dallo stesso governo per spiegare la riforma IGR) come trovare 20 milioni di nuove tasse tra cittadini e imprese, continua a spendere in consulenze. Repubblica Futura esprime perplessità rispetto alla gestione delle finanze pubbliche e dei beni artistici e culturali dello Stato.

Ci pare di capire che lo Stato non abbia un censimento dei beni artistici di sua proprietà, che comprende opere e oggetti di antichità e d’arte la cui gestione è associata alle sedi storiche o pubbliche nelle quali sono collocate. È normale?

Un Ufficio dello Stato che ha fra i propri compiti proprio questa funzione, perché non è stato menzionato in tale attività? Esiste in questo momento un censimento preciso delle opere e oggetti di antichità e d’arte con valore, collocazione, stato di conservazione, copertura assicurativa ed eventuali prescrizioni per la conservazione?

A quanto pare no. E in modo ancora più sorprendente non ci sono figure professionali negli Istituti Culturali, nella Pubblica Amministrazione e a San Marino che possono svolgere tale attività.

Allora si spinge il pulsante della consulenza, altri 44.000 euro per dodici mesi - per iniziare, perché come spesso accade poi si fa il bis - soldi che lo Stato non ha in quanto dovrà aumentare le tasse. Soldi pubblici, gli ennesimi, spesi per una attività che non si capisce per quale ragione non è stata fatta né sarà fatta dall’ufficio pubblico preposto.

Non vogliamo pensare male ma, visto che per anni qualcuno nella scorsa legislatura ha glorificato la gestione di vertice di questo ufficio, la Delibera certifica che lo Stato, quindi gli Istituti Culturali, non hanno un censimento con collocazione di opere di valore, nonostante in questo ufficio siano state fatte assunzioni, anche recentemente.

Repubblica Futura denuncia la politica strabica del governo. Con il braccio destro mette le mani in tasca ai cittadini per nuove tasse, con la mano sinistra spende e spande in attività oggettivamente incomprensibili.

I cittadini continuano a manifestare inquietudine e preoccupazione verso la riforma IGR e Repubblica Futura può solo comunicare elementi oggettivi come questo, seduta del 26 agosto 2025, dal Congresso di Stato. Spese, spese, spese.



Comunicato stampa

Repubblica Futura








