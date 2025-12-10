RF: "Cittadinanza per i naturalizzati, il governo ha preferito procedere senza un confronto vero"

Nella giornata di oggi la Commissione Consiliare Permanente I (Affari Istituzionali, Pubblica Amministrazione, Affari Interni, Protezione Civile, Rapporti con le Giunte di Castello, Giustizia, Cultura e Beni culturali, Università e ricerca scientifica) ha esaminato il progetto di legge proposto dal Governo in merito alla rinuncia della cittadinanza per i naturalizzati. Repubblica Futura ha stigmatizzato l’approccio parziale al tema della cittadinanza, e lo scarso confronto che c’è stato. “Questo progetto di legge è stato depositato oltre un anno fa e da allora ci sarebbero state numerose opportunità di confronto, ma si è preferito procedere senza un confronto vero” ha detto Maria Katia Savoretti. Enrico Carattoni si è poi soffermato sul fatto che il progetto di legge in materia di incompatibilità fra soggetti che ricoprono cariche elettive all’estero e incarichi nelle Segreterie di Stato, giaccia nei cassetti della Commissione da febbraio, senza che sia mai stato esaminato. “Non è ammissibile che questo progetto di legge, depositato nel mese di novembre dello scorso anno, non sia ancora giunto all’esame di questa Commissione. Ci saremmo aspettati che vista la convocazione odierna, si sarebbero esaminati entrambi i progetti di legge. Invece ancora una volta tutto quello che viene proposto dall’opposizione, passa in secondo piano e si evita il confronto”. Il metodo adottato e lo scarso confronto, anche sul successivo ordine del giorno che la maggioranza ha presentato, hanno portato Repubblica Futura a non partecipare al voto in Commissione.









