RF: Commissione Esteri, le dichiarazioni di Nicola Renzi e Antonella Mularoni dopo la seduta

Il dibattito di ieri in commissione Esteri è stato per vari aspetti deludente, quando hanno prevalso gli inutili tatticismi della politica, per altri molto interessante. RF continuerà a sostenere l’importanza dell’accordo, di un accordo pieno che comprenda il mercato bancario e finanziario. In questo, che speriamo davvero possa essere l’ultimo miglio prima della firma, serve collaborazione leale ed estrema chiarezza di intenti e di azione. Speriamo davvero di non dovere più scoprire da lontano notizie vitali per il nostro Paese e che tutte le forze politiche e la cittadinanza siano informate giorno per giorno delle novità in merito. Noi, come abbiamo fatto ieri, siamo pronti a dare il nostro apporto di idee, di strategia, di analisi per giungere all’obiettivo.

Nicola Renzi



Abbiamo dovuto cercare nei giorni scorsi su internet se San Marino fosse o meno tra i 79 Stati che avevano espresso la loro forte preoccupazione per gli attacchi diretti cui è sottoposta - in particolare in questi giorni - la Corte Penale Internazionale, Corte cui aderisce anche San Marino e che fu istituita per punire gli autori di genocidi e crimini contro l’umanità. Per fortuna la ricerca ha dato esito positivo. Nonostante l’assenza di informazioni date dal Governo su un tema di cui parla il mondo intero, ribadiamo che il rafforzamento del multilateralismo è la strada che San Marino deve assolutamente continuare a seguire perché è l’unica in grado di garantire un futuro dell’umanità basato sul rispetto dei diritti umani e dei valori fondamentali sui quali si costruisce la convivenza pacifica fra i singoli e i popoli.

Antonella Mularoni



Comunicato stampa

Repubblica Futura