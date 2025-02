RF: "Commissione Riforme Istituzionali: nominati i presidenti"

Il Consiglio Grande e Generale ha provveduto nella seduta odierna alla nomina dei due Presidenti della Commissione Consiliare Speciale per le Riforme Istituzionali ai sensi della Legge Qualificata 30 gennaio 2025 n.1: Filippo Tamagnini per la maggioranza, Nicola Renzi per l’opposizione. Repubblica Futura esprime soddisfazione per il percorso avviato dal Consiglio Grande e Generale verso le riforme istituzionali e orgoglio per quanto riguarda una nomina - quella di Renzi - che riconosce il ruolo dell’opposizione e dello stesso nostro movimento. RF ritiene fondamentale questo passaggio, rispetto al quale nonostante i reiterati e vani tentativi di qualche soggetto estero di screditare la nostra forza politica e i suoi esponenti, il movimento continua la propria azione nelle sedi istituzionali per portare il proprio fattivo contributo di idee. Il gruppo consiliare di RF, nel rispetto del ruolo di opposizione che ricopre, considera centrale nel dibattito politico un confronto improntato alla serietà e alla concretezza delle proposte, In questo senso il tema delle riforme istituzionali è strategico. RF augura buon lavoro ai Presidenti e alla Commissione al fine di conseguire significativi risultati nello spirito della massima collaborazione e condivisione.

C.s. Repubblica Futura