RF: considerazioni sulla mozione di sfiducia al Segretario Massimo Andrea Ugolini.

Domani inizia la sessione del Consiglio Grande e Generale in cui si discuterà la sfiducia al Segretario di Stato per la Giustizia Massimo Andrea Ugolini.

Repubblica Futura è curiosa di vedere come la maggioranza, forte dei numeri ma debole nelle ragioni, si approccerà a questo tema.

Attendiamo di ascoltare cosa diranno i rinviati a giudizio Roberto Ciavatta ed Emanuele Santi su questo spinoso argomento.

Repubblica Futura ha inteso portare avanti questa iniziativa istituzionale per raccogliere le istanze di tanti cittadini sammarinesi che, indignati rispetto a quanto accaduto nel settore della giustizia, ritengono inaccettabile un atteggiamento di prevaricazione fra i poteri dello Stato.

Massimo Andrea Ugolini poteva fare la differenza, avrebbe potuto arginare la voglia della maggioranza di fare un reset totale nella magistratura e invece, con totale accondiscendenza, ha seguito gli ordini e ha permesso uno scempio che avrà conseguenze pesanti per la Repubblica.

Di questo, a prescindere dagli esiti della seduta consiliare, il Segretario di Stato Ugolini sarà responsabile in senso estremamente negativo negli annali della storia del nostro Paese.

