RF: "Il governo reagisce maldestramente alle critiche sulla consulenza Altafini"

RF: "Il governo reagisce maldestramente alle critiche sulla consulenza Altafini".

Repubblica Futura prende nota del moto d’orgoglio del Congresso di Stato che ha preso carta e penna per difendersi dalla pioggia di critiche arrivate dopo la consulenza Altafini. In un mondo normale sarebbero arrivate le scuse per avere messo sulla graticola un arzillo ex calciatore, classe 1938, totalmente fuori ruolo nel cercare atleti per le Olimpiadi di Los Angeles del 2028. Altafini è un alieno rispetto allo sport sammarinese, estraneo rispetto al movimento olimpico nazionale, avulso anche rispetto a potenziali atleti con passaporto sammarinese da trovare nel mondo. Silente il CONS, allineato al governo, ma la gente ride e i media nazionali italiani parlano di questa consulenza come un’operazione che nella migliore delle ipotesi è da barzelletta. Ma se le barzellette fanno ridere, qui il discorso si fa serio perché il governo afferma il falso e il partito-stampella del PDCS, colpito nel vivo, ha emesso un comunicato stampa farneticante. Capiamo che non faccia piacere che Repubblica Futura eserciti il proprio ruolo di opposizione e denunci comportamenti e scelte dell’esecutivo molto discutibili. La Delibera Altafini è una delle tante perle nel settore delle consulenze, come quella del commercialista di Riccione al quale Marco Gatti ha dato più di 200.000 euro per fare una riforma IGR da schifo; oppure come quella - con rimborso spese - con cui la Segreteria di Stato per gli Affari Interni ha ingaggiato un ex politico che quando si tratta di viaggiare e fare foto è sempre pronto a cambiare passaporto di partito. Quello che sfugge ai 10 Segretari di Stato è che i quattrini per consulenze o rimborsi spese sono soldi pubblici, spesso buttati per attività inutili. Il governo ha appena rinnovato il debito con una nuova emissione da 50 milioni di euro e 20 milioni arriveranno dalle tasse del gatto: in tutto, nel 2026, entreranno nelle tasche del governo 70 milioni e temiamo, a giudicare dal tenore del comunicato del Congresso di Stato, che siano già spesi. C’è la MotoGp a Misano? Giù tutti in elicottero, perché fare la fila in auto come la gente normale è fastidioso! Ci sono inutili conferenze in qualche parte del mondo? Perché stare a casa e magari annoiarsi in Consiglio Grande e Generale quando si può viaggiare in business class, girare con la scorta, vivere nel privilegio per qualche giorno insieme ad amici e accompagnatori vari? Repubblica Futura ha sempre dimostrato su temi di interesse nazionale la massima attenzione, anche quando avremmo potuto o dovuto tenere atteggiamenti diversi. Lo abbiamo fatto e lo faremo sull’Unione Europea e rimandiamo al mittente il pistolotto del governo. Durante il Congresso di Stato, ammesso che siate presenti e non in trasferta, guardatevi in faccia e iniziate a capire chi fa sul serio sulla UE e chi gioca al massacro sostenendo siti esteri anti UE. Oppure, fate la conta fra i vari solisti in cerca di posti sotto lo Stato, i finanziamenti dal Medio Oriente o chi semplicemente è già in cerca di un’altra lista che lo ospiterà nel prossimo governo a trazione PDCS. Per RF la politica è una cosa seria e non uno strumento per soddisfare quotidianamente il proprio ego a spese dei cittadini; li esortiamo a visitare il sito web www.congressodistato.sm per avere contezza delle consulenze e delle trasferte approvate con allegria. Perché questo governo, che sta spostando sempre più avanti l’asticella della decenza, decide in base all’umore della mattina quali delibere rendere pubbliche. Così può capitare di sapere per sbaglio che abbiamo comprato un campo in mezzo alla nebbia per 12 milioni di euro oppure non ci vengono confermate o smentite le voci secondo cui Gatti avrebbe venduto una banca dello Stato. Questa è l’attitudine delle 10 persone che governeranno San Marino fino al 2029 e che necessitano di Altafini come consulente per lo sport e sono permanentemente in viaggio perché - si sa - viaggiare costa e finché paga Pantalone è meglio approfittarne.



c.s. Repubblica Futura



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: