RF: "Il ministro Giorgetti cerca soldi per il bilancio? Telefoni a Gatti, lui risolve tutto".

Se in Italia impazza il dibattito sulla prossima legge di bilancio, su come e dove trovare risorse economiche, il governo di San Marino affronta tutto con calma olimpica. Gatti, in pieno relax, finite le sgommate del governo per il rally Legend, si prepara alla seduta consiliare monstre articolata (cosa mai vista) in tre settimane e due mesi. Alla fine forse riuscirà a vedere la luce l’assestamento di bilancio. Poi per il bilancio 2025 si vedrà. Libera ha già annunciato pugno di ferro su scelte strategiche, AR ormai è relegata a ruolo di menestrello ma il sindaco di Montegrimano Terme è ormai il front man del governo. Chissà se Gatti impegnato nella riforma IGR o nell’introduzione dell’IVA avrà tempo di spiegare se le decisioni di aumentare il carburante colpiranno anche San Marino, oppure se il contenimento della spesa pubblica va di moda solo per 10 giorni e appena parte lo staff del FMI si spende e si spande? La delibera n. 37 del 27/09/24 “Conferimento incarico di consulenza e collaborazione per comunicazione istituzionale” è appunto la bomba post Fondo Monetario Internazionale. La spesa di 28.000 euro - con dicitura in rosso Delibera illegittima - è uno dei tanti misteri del governo. Dopo il dream team della comunicazione nella scorsa legislatura, costato centinaia di migliaia di euro con quale figura poi assunta nella PA viste le ottime figure rimediate (Brunetta docet), adesso si rincomincia con lo stessa musica. 28.000 euro che il governo ha deciso di erogare a un soggetto senza COE e’ un piccolo dettaglio a fronte delle tante voci intorno a questa scelta bollata in rosso come illegittima. Dopo le decine di assunzioni sotto pantalone, servono ancora consulenze? Con quale criterio il governo ha selezionato l’esperto? Ha fatto un bando pubblico? Ha contattato la consulta? Ha usato lo stesso criterio utilizzato per la scelta del consulente del cinema, altri 30.000 euro spesi non si sa per cosa? Repubblica Futura chiede se il governo esiste ancora e se Marco Gatti fa il Segretario di Stato per le Finanze a tempo pieno o a singhiozzo, giusto in tempo per presentare progetti di legge ad personam per la presidente illegittima di Banca Centrale. Con quasi un miliardo e trecento milioni di debito pubblico, oltre quaranta milioni l’anno di interessi passiva da pagare, mezzo miliardo di obbligazioni in pancia alla banca di Stato sul cui futuro poco è dato sapere, il governo regala o prova a regalare soldi in consulenze inutili. O il ministro Giorgetti e’ un folle o Marco Gatti e’ un genio dell’economia e ha trovato il modo di spendere e spandere tanto fra un anno facciamo il rimpasto del governo e la colpa dopo RF e Rete la daremo ai prossimi alleati di governo scaricati. Repubblica Futura fa appello alle persone serie - se ci sono - presenti nel governo e nella maggioranza. Fermateli e fermatevi, così si sbatte contro il muro e soprattutto è uno schiaffo in faccia ai ragazzi che escono da San Marino per farsi una professionalità e non hanno la fortuna di ricevere delibere da 30.000 o 28.000 euro dalla benevolenza del governo e di qualche amico o parente

