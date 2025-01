RF: il rispetto esiste ancora?

Ci pare che qualcuno viva un’esistenza travagliata pensando a cosa fanno Repubblica Futura e i suoi dirigenti. Preoccupazione ogni giorno più forte per quanto si evince dalle esternazioni di membri del Congresso di Stato e degli animatori di un sito web estero. Forse a qualcuno è sfuggito l’esito delle elezioni del 9 giugno 2024, del risultato riportato da RF grazie al sostegno di tanti cittadini e di come oggi il nostro movimento sia la forza politica più rappresentativa dell’opposizione. Cose che, siamo sicuri, sono scomode per qualcuno che nel 2012 ha tentato un’avventura politica con scarso successo e nel 2024 - nella grotta di un noto ristorante - ha fatto da sensale all’attuale maggioranza di governo; quel qualcuno che utilizza le giurisdizioni estere per sfuggire alle nostre norme sull’editoria e ormai vive ossessionato da Repubblica Futura. Noi facciamo un comunicato e l’ossessionato risponde con sette editoriali! Il nostro augurio è quello di vivere tranquillo, magari di continuare a tenere in piedi governo e maggioranza con inviti a pranzo in un noto ristorante della Repubblica. RF e i suoi dirigenti rispondono ai cittadini, quelli veri e non a fantomatici lettori. I dirigenti di RF rispettano le persone e non usano la clava giudiziaria per intimorire gli avversari o, peggio, li minacciano direttamente. Noi siamo diversi e nonostante le tante storie che qualcuno - forse su dettatura - continua a scrivere, i cittadini stanno intensificando il loro sostegno e chiedono alla classe politica qualcosa di diverso. La gente vuole risposte concrete ai problemi del Paese, risposte rispetto ai costi degli affitti e delle abitazioni, ai tempi biblici per prenotare una visita medica, ai cantieri che non finiscono mai, alle spese elevate per i viaggi premio delle comitive di governo in giro per il mondo. RF basa la sua azione politica sulle necessità del Paese e non si fa intimidire da oscuri mandanti che ieri come oggi continuano a agitare le acque della politica per tentare di influenzare il corso degli eventi e screditare i nostri rappresentanti dal punto di vista personale.

