RF interpella il governo su società Only Italia Club.

Interpellanza

In relazione all’articolo apparso oggi sul Corriere della Sera dal titolo “Mascherine, indagata Irene Pivetti Affari a San Marino e scatole vuote” si interpella il Congresso di Stato per conoscere se: la società Only Italia Club abbia sede a San Marino, se abbia dipendenti e se abbia debiti nei confronti dello Stato o di enti pubblici; se la società Only Italia Club o sue partecipate abbiano avuto contatti con o abbiano fornito servizi agli apparati pubblici (governo – ISS – protezione civile) per la fornitura di dispositivi medicali o di protezione personale; se la società Only Italia Club svolga attività per le quali abbia avuto relazioni con il Governo o enti pubblici, in relazione ai rapporti diplomatici fra San Marino e Cina. Inoltre si chiede se il Governo intenda promuovere delle attività a tutela del nome e immagine della Repubblica di San Marino rispetto alle indagini giudiziarie che coinvolgono Only Club Italia e fare delle precisazioni in merito al contenuto dell’articolo del Corriere della Sera.

c.s. Repubblica Futura

