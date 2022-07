Rf interpella il governo sulla gestione Covid alla luce della recrudescenza dell'epidemia

I sottoscritti Consiglieri della Repubblica di San Marino,

- considerata l’importante recrudescenza dell’epidemia di Covid, per la quale anche in Repubblica il numero di contagi sta raggiungendo cifre considerevoli;

- considerata la precedente decisione operativa di gestire in maniera centralizzata i contatti con l’utenza attraverso il centro Covid;

- considerato altresì come non sia facile fare previsioni per la presente e la futura stagione, ma che sia necessario giungere all’autunno con un piano d’azione e scenari ben definiti;

- richiamando le precedenti esperienze di campagne vaccinali effettuate con dosi differenti, nella maggior parte dei casi per i Cittadini sammarinesi.

Si interpella il governo per sapere:

1. se il centro Covid sia ancora operativo e quali siano le intenzioni del Governo, in base anche alle indicazioni della struttura sanitaria, circa il suo mantenimento, o se si intenda decentrare tali mansioni alla Medicina di Base;

2. quali siano vantaggi e svantaggi dell’eventuale passaggio della gestione dei pazienti Covid in capo alla Medicina di Base;

3. nel caso della gestione dei pazienti Covid in capo alla Medicina di Base, per quale motivo si sia ritenuto di superare un sistema utilizzato da inizio pandemia, e oramai rodato, e se il Governo non ritenga rischioso intasare la Medicina di Base in un momento in cui il COT risulta ancora in una fase di rodaggio;

4. quali siano gli orientamenti del governo in merito a nuove eventuali somministrazioni vaccinali nel periodo autunnale.

c.s. Repubblica Futura

