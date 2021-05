Rf interpella su Motorsport

Rf interpella su Motorsport.

Il mondo del Motorsport è un asset molto rilevante per la Repubblica dal punto di vista sportivo, reputazionale ed economico. Le attività svolte dalle federazioni automotoristica e motociclistica, direttamente o per mezzo dei club affiliati, sono elementi importanti per uno Stato racchiuso in un distretto geografico di eccellenza a livello mondiale per gli sport dei motori e per la progettazione e produzione di auto e moto. Il Governo, per mezzo del Segretario di Stato con delega allo Sport, ha fatto alcune dichiarazioni generiche di interesse in merito alle quali andrebbe valutato se esista un piano generale per lo sviluppo e gli investimenti in questo settore, anche nell’ottica del posizionamento di marketing turistico - nell’imminenza dell’avvio dell’Expo - e per le infrastrutture eventualmente da realizzare in territorio. La presenza assidua del Segretario di Stato per lo Sport ai Gran Premi di Formula 1 e le voci ricorrenti che vorrebbero il GP di San Marino tornare nel calendario iridato nei prossimi anni, la scadenza nel 2021 dell’accordo con Dorna e gli enti promotori per il gran premio MotoGP di Misano, unite anche alle dichiarazioni di alcune forze politiche dell’attuale maggioranza contrarie agli investimenti di San Marino nella MotoGP, richiedono chiarezza, soprattutto da un Governo che invoca sempre trasparenza ma poi spesso tiene nascosti atti sensibili. Per acquisire queste rilevanti informazioni si interpella il Governo per conoscere: se siano vere le voci secondo le quali il Congresso di Stato ha preso contatto informalmente con gli enti organizzatori del Gran Premio di Formula 1 dell’Emilia Romagna per tornare alla titolazione del GP di San Marino; in caso affermativo, si chiede di conoscere dettagli, acquisire documentazione scritta e proposte economiche; se siano stati avviati negoziati con Dorna, Regione Emilia Romagna, Provincia di Rimini, comuni della Riviera Romagnola e autodromo di Misano per il rinnovo dell’accordo con Dorna per l’organizzazione del Gran Premio di MotoGP di Misano; in caso affermativo, si chiede di conoscere con quale mandato il Governo abbia agito, quali siano le previsioni di spesa, se si stia ipotizzando un piano comune di marketing pluriennale con i promotori che rientri nel progetto Expo di San Marino; se il Governo, rispetto al punto 2, abbia predisposto specifiche “metodologie valutative”, come richiesto nel 2018 in una interpellanza dai consiglieri Pedini Amati, Zafferani e Zeppa, per capire quale indotto abbia questa attività sportiva che si svolge a oltre 40 km da San Marino (come scrivevano i consiglieri suddetti); in caso affermativo, si chiede di avere copia del documento; se il Governo intenda rinnovare l’accordo, quali siano gli elementi e i numeri che hanno cambiato l’opinione dell’attuale Segretario di Stato per il Turismo, nel 2018 uno degli interpellanti, rispetto all’evento MotoGP; gli elementi alla base della nascita della figura di ambasciatore allo sport, se vi sia una relazione scritta del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, quali relazioni abbia la nomina rispetto alla legge sullo sport e la legge che regola le nomine diplomatiche e consolari. Inoltre si chiede al Congresso di Stato di conoscere quali intendimenti abbia e se intenda promuovere politiche specifiche per lo sviluppo del settore Motorsport, quali investimenti intenda fare e di relazionare - prima di ogni decisione che comporti spese oltre i 200.000 euro - nelle competenti commissioni consiliari al fine di rendere edotti i membri del Consiglio Grande e Generale. Si richiede risposta scritta.

Cs Repubblica Futura

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: