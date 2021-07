RF interpella sul Direttore Generale ISS

Preso atto

a) di quanto riportato sul sito www.cremonaoggi.it relativamente all’assunzione, da parte dell’attuale Direttore Generale dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, del nuovo incarico di Direttore Generale della Rsa Cremona Solidale (https://www.cremonaoggi.it/2021/07/28/alessandra-bruschi-nuovo-direttore-generale-di-cremona-solidale/ e https://cremonasolidale.it/alessandra-bruschi-nuovo-direttore-generale-di-cremona-solidale/);

b) del grande entusiasmo con cui la dott.ssa Bruschi ha accolto la designazione per il suo nuovo incarico (https://www.cremonaoggi.it/2021/07/28/cremona-solidale-bruschi-grande-entusiasmo-per-la-nuova-sfida/ e intervista video https://fb.watch/71taFeOKb2/), in cui afferma di desiderare di ”mettere le mie competenze al servizio del territorio in cui abito” e parla del suo incarico come Direttore Generale dell’Iss al passato;

c) della delibera del Congresso di Stato n.18 del 10 febbraio 2021 “Raggiungimento Obiettivi 2020 del Comitato Esecutivo ISS” in cui il Congresso stesso sanciva il raggiungimento, con esito favorevole, degli obiettivi previsti per l’anno 2020 della Dott.ssa Alessandra Bruschi quale Direttore Generale dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, con punteggio pari a 100 (NB: non si conosce quale fosse la scala dei punteggi ma si suppone possa essere il massimo possibile) e la conseguente erogazione della retribuzione di risultato;

d) che il bando di selezione pubblica “per l’assunzione a tempo determinato, dal 01/07/2021 al 31/12/2024, di n.1 unità di personale con profilo dirigenziale di Direttore Generale”, emesso da Cremona Solidale, prevedeva una scadenza per la presentazione delle domande al 22/06/2021 e colloquio fissato in data 27/06/2021 (https://cremonasolidale.it/concorso/avviso-di-selezione-pubblica-per-lassunzione-a-tempo-determinato-dal-01-07-2021-al-31-12-2024-di-n-1-unita-di-personale-con-profilo-dirigenziale-di-direttore-generale-scadenza-22-06-2021/);

e) che il summenzionato bando di selezione prevede che “Il Direttore Generale svolge la sua attività in via esclusiva a favore dell’ASC Cremona Solidale.” e che “L’assunzione, subordinata al rispetto della normativa vigente al momento dell’assunzione stessa, nonché subordinata all’acquisizione e alla verifica della regolarità dei requisiti posseduti avrà decorrenza 01/07/2021 e sino al 31/12/2024. Il contratto potrà essere eventualmente prorogato nel caso le necessità Aziendali lo richiedano.”

Si interpella il Governo per conoscere

1. Se il Segretario alla Sanità e il Congresso di Stato fossero stati informati, almeno dal 22 Giugno scorso (giorno della scadenza di presentazione della domanda) della partecipazione del Direttore Generale dell’ISS ad un bando di selezione per un altro incarico in via esclusiva presso un'altra struttura e della sua successiva partecipazione al colloquio del 27 Giugno;

2. in quale data la dott.ssa Bruschi abbia ricevuto formale comunicazione di essere risultata vincitrice del bando di selezione;

3. se e quando la dott.ssa Bruschi abbia comunicato al Congresso di Stato l’ottenimento di tale nuovo incarico ed abbia presentato le conseguenti dimissioni dal ruolo di Direttore Generale dell’Iss;

4. se il contratto sottoscritto fra la dott.ssa Bruschi e l’Istituto per la Sicurezza Sociale prevedeva dei tempi di disdetta, e quali siano le eventuali penali per il non rispetto di tali tempistiche;

5. per quali motivazioni la dott.ssa Bruschi si sia sentita di lasciare l’incarico presso l’Istituto per la Sicurezza Sociale pochi mesi dopo aver ottenuto il premio di risultato dal Congresso di Stato;

6. quali siano stati i contenuti dei colloqui avuti nella giornata di Lunedì 26 Luglio scorso dalla dott.ssa Bruschi con la Reggenza e con il resto del Congresso di Stato;

7. se vi siano state divergenze all’interno del Comitato Esecutivo fra la dott.ssa Bruschi e gli altri due componenti, e se si su quali argomenti;

8. quali siano gli intendimenti del Governo circa:

i. l’effettuazione di un immediato riferimento in Consiglio Grande e Generale circa quanto sta accadendo alla governance dell’ISS;

ii. il destino del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo dell’ISS, dal momento che la loro nomina a norma di legge è proposta dal Direttore Generale ora vacante;

iii. tempi, criteri e modalità per la ricerca del nuovo Direttore Generale dell’Iss ed, eventualmente, del Direttore Sanitario e Amministrativo; quali obiettivi e visione dovranno perseguire.

Si richiede risposta scritta.

RF