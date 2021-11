Rf: Interpellanza su dubbi e opacità nella gestione della P.A.

Interpellanza presentata da Consiglieri di Repubblica Futura in merito a dubbi ed opacità nella gestione della P.A. . Vista la delibera del Congresso di Stato n. 10 del 27 settembre scorso, che ha ad oggetto“Linee guida di riforma della struttura del Settore Pubblico Allargato e dell’organizzazione delle Segreterie di Stato”, dalla cui lettura emerge che il Direttore della Funzione Pubblica ha presentato al Congresso di Stato uno studio preliminare per l’attuazione di interventi di modifica della struttura del Settore Pubblico Allargato e dell’organizzazione delle Segreterie di Stato, che avrà ad oggetto anche la prospettazione di ulteriori ipotesi evolutive della struttura del Settore Pubblico Allargato, l’assetto degli enti a partecipazione pubblica, maggioritaria o totalitaria, preposti alla gestione di servizi pubblici e gli stessi Direzione Generale della Funzione Pubblica e Dipartimento della Funzione Pubblica. · Visto che da quanto sopra riportato si evince l’esistenza di un corposo progetto che coinvolge l’organizzazione del settore pubblico allargato in tutto il suo complesso e che ciò sicuramente comporterà una enorme ricaduta sui servizi erogati ai Cittadini, sui dipendenti pubblici e finanche sull’organizzazione delle Segreterie politiche. · Considerato, quindi, che le tematiche in oggetto, in un’ottica di trasparenza dell’azione amministrativa e dell’indirizzo politico, necessiterebbero del coinvolgimento di tutti gli attori interessati, e che pertanto dovrebbero essere portate all’attenzione della cittadinanza, dei sindacati, delle associazioni di categoria e non ultime delle forze politiche, anche di opposizione. · Considerato altresì come, ancora una volta, il metodo del Governo sia autoreferenziale, teso a calare dall’alto decisioni già prese senza alcuna condivisione, che sempre più frequentemente obliterano o travisano l’indirizzo politico del Consiglio Grande e Generale. Considerato inoltre che già per varie vicende e in diverse occasioni la gestione della PA ha evidenziato opacità e dubbi in ordine ad esempio a diverse modalità gestionali ed a varie pratiche concorsuali, Repubblica Futura interpella il governo ed il Segretario di Stato agli Affari Interni per conoscere: 1. Se vi sia intenzione di pubblicare sul sito gov.sm la nota del Direttore Generale dellaFunzione Pubblica del 26 maggio 2021 prot. N. 58310. (In ogni caso, si richiede di allegarne una copia in risposta alla presente interpellanza); 2. quali siano le ulteriori ipotesi evolutive prospettate nella seduta del Congresso di Stato del 27 settembre scorso ed oggetto della delibera n. 10, che dovranno integrare il predetto studio; 3. se vi sia l’intenzione di portare all’attenzione della cittadinanza questo progetto prima della sua adozione; 4. per quale motivo nel nuovo fabbisogno approvato recentemente non emergono in alcun modo tali ipotesi di modifica delle UO, enti e Staff di segreterie di Stato. Si richiede risposta scritta

Cs Repubblica Futura

