RF: Interpellanza sul Giudice Francesco Caprioli

Secondo l’art. 4 della Legge Qualificata n. 145/2003, “I Giudici d’Appello, i Commissari della Legge, e gli Uditori, dopo la nomina, sono soggetti ad un periodo di prova di anni tre. Il Consiglio Giudiziario provvede alla valutazione dell’attività svolta sulla base di dettagliata relazione predisposta dal Magistrato Dirigente e delibera la conferma a tempo indeterminato o la cessazione dall’incarico e ne dà comunicazione al Consiglio Grande e Generale per la presa d’atto”. Il Prof. Francesco Caprioli, che ha prestato giuramento come Giudice d’Appello nel mese di aprile del 2018, ha dunque concluso il suo triennio di prova, senza che il Consiglio Grande e Generale sia stato informato sulle determinazioni in merito alla conferma ovvero alla cessazione. Il 22 aprile 2021 poi, abbiamo appreso da un sito web di possibili dimissioni dal proprio incarico dello stesso Caprioli.

Inoltre, nel mese di febbraio, sono stati pubblicati sei bandi di reclutamento per altrettanti Magistrati per la Responsabilità Civile dei Magistrati, con scadenza il 15 marzo 2021, e ad oggi nessuna informazione è stata fornita dal Segretario alla Giustizia in merito ad eventuali candidature.

Allo stato attuale, non è stata trasmessa ai membri del Consiglio Giudiziario alcuna relazione del Dirigente del Tribunale Giovanni Canzio, in merito alla valutazione dell’operato del Giudice Francesco Caprioli, e non risulta convocato alcun Consiglio Giudiziario per deliberare in merito alla conferma del Giudice Caprioli e per la nomina dei Giudici per la Responsabilità Civile dei Magistrati. Eppure, il Segretario di Stato per la Giustizia ha dimostrato la scorsa estate di ben conoscere le modalità di convocazione del Consiglio Giudiziario Plenario, quando si trattava di estromettere Magistrati dal Tribunale della Repubblica di San Marino!

Ricordiamo che il prof. Francesco Caprioli è colui che ha in mano il processo d’appello sul cosiddetto Conto Mazzini, processo che è al momento fermo dopo una ricusazione su cui nessuno per mesi ha potuto decidere (a causa del fatto che mancava il giudice per i rimedi straordinari, uno dei tanti epurati di questa maggioranza). Continuiamo a fare presente, dunque, con quanta opacità e con quanti sotterfugi si stiano muovendo la maggioranza e il Governo ogni qual volta c’è di mezzo il Conto Mazzini che, è sempre più evidente, è per loro un processo che va fermato!!

Tutto ciò considerato, per fare chiarezza su quanto stia accadendo in Tribunale, Repubblica Futura ha interrogato il Governo per conoscere:

1) se il Giudice Francesco Caprioli sia scaduto dal proprio incarico, ovvero se abbia rassegnato le dimissioni;

2) se il Giudice Francesco Caprioli permanga in prorogatio nel suo incarico, oppure se lo stesso sia cessato in attesa di riconferma;

3) se sia pervenuta al Segretario di Stato per la Giustizia la relazione del Dirigente del Tribunale Giovanni Canzio, in merito alla valutazione dell’attività svolta e, se ancora mancante, per quale motivo non sia ancora giunta;

5) se i bandi di reclutamento per i Giudici per la Responsabilità Civile dei Magistrati siano andati deserti o meno, ed eventualmente quanti candidati vi abbiano partecipato; 6) se il Segretario di Stato per la Giustizia abbia chiesto all’Ecc.ma Reggenza, la convocazione del Consiglio Giudiziario Plenario per deliberare sulla conferma del Giudice Francesco Caprioli e sulla nomina dei Giudici per la Responsabilità Civile dei Magistrati.









Comunicato stampa

Repubblica Futura