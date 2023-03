Rf: interpellanza sulle tariffe del gas

Repubblica Futura ha presentato una Interpellanza sui costi del gas, chiedendo risposta scritta. questo il testo: "I sottoscritti consiglieri, · preso atto del servizio pubblicato in data 20 marzo 2023 sul sito di San Marino Rtv in cui si afferma: "a partire dal prossimo 1° aprile la tariffa del gas verrà indicizzata, quindi variabile con l'andamento dei mercati. Lo stabilisce l'Autorità per l'energia con delibera che uscirà ufficialmente nei prossimi giorni. “Dopo l'estate – anticipa, inoltre, il Presidente Marco Affronte – agli utenti verrà data la possibilità di scegliere una tariffa indicizzata oppure fissa sia per il gas, sia per l'energia elettrica”, come già avviene in Italia"; · considerato che è stato riferito da Aass, anche in occasione della sua ultima audizione in Commissione Finanze, che è in vigore un contratto Swap con Enel Trading, di durata residua quasi quinquennale, che consente alla stessa Aass di trasformare, di fatto, il prezzo del gas da variabile a fisso (ad una cifra attorno a 47 centesimi di euro a metro cubo per un quantitativo predeterminato); · tenuto conto che anche i costi extra che Aass sostiene (trasporto, manutenzione reti, ecc.) possono essere assimilati a costi fissi; · considerate tuttavia alcune indiscrezioni che farebbero supporre che il contratto sopra citato sia stato venduto; Interpella il Governo per conoscere: 1. se il contratto Swap citato in premessa è ancora vigente o se il contratto è stato ceduto; 2. se è stato ceduto, a quale prezzo e per quali ragioni, considerato che esporrebbe l'Aass e i cittadini alla fluttuazione dei prezzi (con le conseguenze nefaste che avremmo potuto vivere negli ultimi mesi); 3. se non è stato ceduto, se il Governo ritenga che abbia senso trasformare in variabile la tariffa in capo ai consumatori mentre per Aass i costi di approvvigionamento sono sostanzialmente fissi (seppure attraverso un meccanismo basato su una compensazione successiva rispetto al prezzo pagato sul mercato); 4. a quanto ammontino, mediamente e per ogni metro cubo, i costi extra (rispetto al prezzo di mercato del gas) che Aass sostiene; 5. quale sia, tenuto conto dei costi di cui sopra, il costo totale che Aass sostiene per ogni metro cubo di gas erogato alle famiglie e imprese sammarinesi; 6. se Aass abbia, internamente, le competenze economiche, finanziarie e attuariali per elaborare tariffe fisse e variabili correttamente calcolate, così come indicato dall'Autorità; 7. se la scelta fra tariffa fissa e variabile sarà permanente o modificabile; e se sarà modificabile, secondo quali criteri".

cs Repubblica Futura