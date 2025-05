RF: interrogazione sui lavori al centro uffici

I sottoscritti Consiglieri appartenenti al gruppo consigliare di Repubblica Futura,

Premesso

- che nel tempo si sono susseguiti vari interventi di manutenzione straordinaria esterna presso il Centro Uffici sito a Borgo Maggiore e che l'ultimo intervento di manutenzione straordinaria, durato vari mesi, ha comportato l'impossibilità di accesso per l'intero periodo numerosi posti auto e notevoli disagi per l'accesso pedonale alle palazzine che ospitano il Tribunale, l'Ufficio di Stato Civile, l'Ufficio Registro e Conservatoria, l'Ufficio Tributario e l'Ufficio Attività Economiche;

- che l'ultimo intervento era stato presentato come risolutore, in quanto avrebbe dovuto risolvere l'annosa problematica della necessaria modifica dell'accesso alle palazzine ogni qualvolta è previsto vento, evidentemente per evitare che distacchi di materiale dalle pareti esterne possano creare danni a cose e soprattutto a persone; considerato tuttavia

- che nonostante detti lavori, anche ora ogni qualvolta si verificano o si prospetta il verificarsi di eventi meteo con presenza di vento l'accesso alle palazzine predette dalla parte alta viene vietato, con sbarramento dell'accesso a detti immobili e modifica anche dei percorsi di accesso pedonale;

interrogano il Governo per conoscere:

1. Per quale ragione, nonostante l'effettuazione dei lavori di cui sopra, nulla sembra mutato rispetto alla situazione antecedente ai lavori, venendo precluso ai mezzi l'accesso al Centro Uffici dall'ingresso superiore ogni qualvolta il meteo prevede fenomeni ventosi, con limitazioni all'accesso anche da parte dei pedoni alle due palazzine di cui sopra;

2. Se la risposta al punto 1. sancisce la presa d'atto di una situazione rimasta gravemente nonostante l'effettuazione degli ingenti e lunghi lavori, se il problema è rappresentato dall'errata predisposizione della richiesta di lavori formulata dalla parte pubblica al momento del conferimento dell'appalto o invece dalla cattiva o comunque in adeguata esecuzione dei lavori;

3. Con quali criteri sono state individuate le Ditte che hanno effettuato lavori di manutenzione straordinaria al Centro Uffici;

4. Quanto sono costati i lavori di manutenzione straordinaria effettuati nel tempo alle palazzine del Centro Uffici, comprensivi di oneri per la progettazione, la direzione dei lavori e la sicurezza, con specifica dell'importo speso per ogni singolo intervento di manutenzione straordinaria e delle date di inizio e fine di effettuazione di ogni intervento.

Repubblica Futura

