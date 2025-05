RF. La storiella delle smentite di Gatti

In questi giorni il Segretario di Stato alle Finanze si è cimentato nel gioco della smentita, anche un po’ piccata e roboante. Di solito riservato e parco di comunicazioni, nell’ultimo periodo è diventato un fiume in piena. Smentite sulla riforma IGR, smentite sugli incontri a Roma con una commissione parlamentare italiana, smentite sul sistema bancario... Insomma, smentite su tutto. Ma tutte queste smentite non fanno che dare tante conferme, purtroppo. La più evidente è che il Grande Manovratore del Governo - quello che tiene i cordoni della borsa, che gestisce il risiko bancario, che sovrintende alla mega cartolarizzazione di Stato, alla banca di Stato, quello che tiene i rapporti con la Presidentissima di Banca Centrale, che deciderà quanto ci spillerà dalle tasche con le prossime riforme, celebre per non credere tanto nei controlli e per volere difendere a tutti costi la vigilanza bancaria nazionale (anche a scapito dell’accordo di associazione?) - vuole comunicare il meno possibile. E se un giornale o qualche parlamentare osa chiedere spiegazioni, mal gliene incoglie: guai a disturbare il Grande Manovratore! Così, mentre circolano linee guida della riforma fiscale, mentre si tengono incontri con l’Italia per trovare il modo di uscire dall’impasse in cui pare arenato l’accordo di associazione, mentre in molti si chiedono se arriverà un assestamento di bilancio, se ci saranno altre emissioni di debito pubblico, se il nostro sistema bancario sarà messo all’incanto, il Segretario Gatti smentisce. Almeno il Segretario Beccari ed il Presidente Muratori, pur nell’informalità, hanno cercato di informare l’opposizione su incontri, missioni, appuntamenti; hanno cercato di tenere fede all’odg, votato dal Consiglio all’unanimità, proprio sul percorso di associazione all’Unione europea. Gatti no, lui può fare come vuole, specialmente quando è accompagnato dalla Presidentissima. Repubblica Futura, che ha già presentato, anche con le altre opposizioni, varie iniziative parlamentari per giungere ad una chiara rappresentazione di quanto sta accadendo, ritiene sia inderogabile che il Segretario Gatti si presenti in Consiglio Grande e Generale e spieghi quale è il vero stato del nostro debito, della sua sostenibilità, quali le sue proposte di riforma fiscale, quale lo stato del nostro sistema bancario e quali sono i contenuti del clarifying addendum che sta trattando, prima che sia davvero troppo tardi.

c.s. Repubblica Futura