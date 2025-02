Rf: Libera getta la maschera

Confrontando i comunicati recenti di Repubblica Futura e di Libera si capisce subito una cosa: RF critica scelte singole di Libera al governo, specificando gli elementi di disaccordo e le differenti visioni di merito o strategiche; Libera ha deciso di attaccare frontalmente RF - rea di fare il suo dovere: un’opposizione critica e propositiva - con il chiaro e semplice intento di screditarci. E dire che speravamo ancora di poter instaurare un dialogo, ma evidentemente la scelta politica di Libera, anche di prospettiva, è quella del vassallaggio della Democrazia Cristiana e dell’irrilevanza. Ce ne facciamo una ragione e agiremo di conseguenza. Alcune risposte però ve le dobbiamo. Siete davvero ridicoli quando parlate di “cambiamenti strutturali che stanno avvenendo in politica estera”, quali? Forse fate riferimento all’articolo di Galullo sul Sole 24 Ore? Oppure a Banuelos ed al DES, che prima non vi piacevano ed ora avallate? Oppure all’accordo di associazione alla Ue, la cui firma, nel vostro assordante silenzio, sembra sempre più lontana? Grotteschi, quando parlate di politica sanitaria: ma vi siete accorti che avete votato un atto organizzativo dell’ISS che avevate promesso in campagna elettorale di cancellare e riscrivere? Scherzate o fate sul serio quando parlate della cacciata di Bevere, che invece resterà a libro paga come consulente? Davvero credete un successo quello di far nominare un nuovo Comitato Esecutivo dell’ISS a trazione democristiana? Sull’ICEE siamo d’accordo, infatti è una legge che avevamo fatto quando eravamo al governo insieme, quel Governo di Adesso.sm di cui tanto vi vergognate, al quale avete dovuto abiurare pur di essere raccolti dalla DC. Sulle politiche per la casa stendiamo un velo pietoso. La legge che Ciacci ha depositato 4-5 volte a favore di telecamere, di selfie e di un blog estero compiacente, è vuota! Non contiene nulla, o quasi, e noi cercheremo di riempirla di idee e contenuti. Sulla citazione delle riforme istituzionali vi siete proprio superati: complimenti! Davvero fate finta di non sapere che è stata una delle idee fisse di RF, lanciata fin dalla nostra costituzione? Riproposta nella passata legislatura da un nostro ODG mentre voi cercavate di firmarne con la DC, alla ricerca di futuri strapuntini. Speriamo davvero che grazie ai componenti della commissione ed ai due presidenti - tra i quali casualmente c’è Nicola Renzi di RF! - si riuscirà davvero a parlare di riforme istituzionali, e allora state sereni, diremo che il merito è vostro così sarete contenti. Potremmo continuare a lungo a commentare il vostro scritto. Ci fermiamo qui. Sono i vostri stessi aderenti, purtroppo, ad accorrgersi della debolezza della vostra proposta e della sciatteria della vostra strategia politica, evidentemente sempre più tesa a blandire e servire la Dc piuttosto che a sostenere storiche posizioni. Abbiamo capito, a molti di voi quello che preme è stare al governo, il resto non conta. Sul CIS non ci esprimiamo, crediamo che ormai tutti i sammarinesi abbiano capito che, nonostante continuiate a dire di aver salvato il paese, senza l’apporto del partito socialista nelle vostre liste avreste addirittura fatto un seggio in meno alle ultime elezioni. Ma in effetti anche nella passata legislatura c’era chi, quando si ritrovava a corto di argomenti, ripetava la formula magica: CIS, Confuorti, Cricca... poi non è andata tanto bene quando si è tornati davanti agli elettori. Auguri amici di Libera. A questo punto crediamo sia davvero difficile dialogare. Essendo però dei signori, se vorrete scusarvi per le panzane scritte, saremo lieti di confrontarci sui fatti e sulle idee, non sugli slogan e certamente non alla presenza del vostro amico blogger estero.

cs Repubblica Futura

