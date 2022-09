Rf: molte cose non tornano nel caso mascherine FFP2

Le interpellanze e le interrogazioni sono un utile strumento per comprendere come Governo ed Amministrazione si comportino in determinate circostanze. Repubblica Futura crede sia utile non limitarsi a fare domande, ma analizzare le risposte ed informare la Cittadinanza sul lavoro svolto, soprattutto se da esso possono emergere spunti interessanti. L’interpellanza proposta da RF, vari mesi fa, sulla nota vicenda relativa all’acquisto di mascherine FFP2 per la Pubblica Amministrazione, era nata dall’esigenza di fare chiarezza su una procedura che presentava aspetti poco chiari ed in cui l’iperattivo Direttore della DGFP si era distinto per avere rilasciato interviste che, anzichè fugare dubbi, li alimentavano. Con questo comunicato vogliamo informare tutti i cittadini del lavoro svolto da RF sulle risposte ricevute dal Governo (sarebbe interessante sapere se fornite direttamente dal Direttore della DGFP), risposte formalmente sottoscritte dal Segretario Tonnini che ha corso ancora una volta il pericoloso rischio di trascinare nel ridicolo, oltre che se stessa, l’intero Congresso di Stato. Sul sito di Repubblica Futura (www.repubblicafutura.sm) sarà possibile trovare una analisi dettagliata, quesito per quesito, di tutta la vicenda. Per chi avrà voglia di leggere si vedrà che quanto emerge solleva molti dubbi quantomeno sull’operato di chi per primo dovrebbe lavorare per migliorare il funzionamento della Pubblica Amministrazione. L’aver deciso di cancellare, in piena emergenza, norme, aver predisposto e adottato delibere congressuali talora al limite del dispositivo di legge - quindi di assai dubbia legittimità - l’aver prodotto risposte a interpellanze confuse e talora non aderenti ai fatti, sono tutte cose che dovrebbero far riflettere molto su come viene gestita la cosa pubblica. Inoltre la gestione degli appalti pubblici, di per sé già assai delicata e complessa, è destinata a peggiorare dopo la creazione del nuovo Ufficio “Appalti e Privacy”, fortemente voluto dall’attuale Direttore della DGFP (avallato ovviamente dal Segretario Tonnini e da tutto il Governo), il cui nuovo Dirigente sarà destinato a governare (oltre ad una serie di altre attività) una materia così difficile e, per di più, resa continuamente instabile dagli interventi continui e maldestri dell’attuale DGFP. Speriamo di fare un servizio utile a tutti i Sammarinesi nell’evidenziare, in vicende così delicate e particolari ma sintomatiche di un modo di agire, le incongruenze del Governo.

cs Repubblica Futura