RF, Nicola Renzi: "L'atto di Rete ha certificato senza appello il fallimento di maggioranza e Governo. Ora necessario non perdere tempo"

L’atto di Rete ha certificato senza appello il fallimento di maggioranza e Governo. Di tutte le sue componenti. Una accozzaglia disomogenea unita solo dalla spartizione del potere che lascia al Paese un debito estero enorme e zero fatti nel campo di sviluppo e riforme. Ora è necessario non perdere tempo. Se qualcuno crede di arrischiare improbabili interpretazioni di questa pasticciata legge elettorale per stare attaccato alle poltrone ha il dovere di spiegarlo ai Sammarinesi e di dire cosa intende fare.

C.s. Nicola Renzi - Capogruppo Consiliare di Repubblica Futura