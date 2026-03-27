RF: "Precisazioni in merito all'articolo: 'Renzi mi manda dalla Mularoni' "

RF: "Precisazioni in merito all'articolo: 'Renzi mi manda dalla Mularoni' ".

In merito all’articolo: “Renzi mi manda dalla Mularoni. E Repubblica Futura deve far cadere il Governo” uscito oggi 27 marzo 2026 sul blog estero Giornale.sm alcune precisazioni. Si esclude categoricamente che il Dottor Renzi abbia mai indirizzato il Signor Delvecchio a chiunque, tantomeno all’Avvocato Mularoni. Dunque l’affermazione “Renzi mi manda dalla Mularoni” è destituita di ogni fondamento. Il Dottor Renzi non è il Segretario di Repubblica Futura, bensì ne è il Capogruppo Consiliare. Non merita specificare nulla in merito a presunte “relazioni acide” che non capiamo neppure a cosa si riferiscano. Certamente il Dottor Renzi, in quanto Capogruppo Consiliare di una forza di opposizione ha adottato, adotta ed adotterà tutti gli strumenti leciti che portino al cambio dell’attuale quadro politico. Inoltre il Dottor Renzi nega recisamente di aver mai suggerito, detto o indicato, direttamente o per interposta persona al Signor Delvecchio di “incontrare Antonella Mularoni quello stesso giorno”, né tantomeno di aver mai detto al Signor Delvecchio “vada da lei oggi”. In primis in questa vicenda si pone un problema: come il blog estero Giornale.sm che non è una testata giornalistica possa essere in possesso e dare conto impunemente di atti coperti dal segreto istruttorio. In secondo luogo, le “ricostruzioni” fatte da Severini sono evidentemente il frutto di una mente che ha un solo obiettivo: proteggere i suoi mentori e finanziatori, chi nella vicenda BSM ha responsabilità, e gettare fango su Repubblica Futura, il principale partito di opposizione, che probabilmente per Severini è l’unico partito politico nel quadro sammarinese in grado di generare un cambiamento dell’attuale governo, di cui lui si vanta di essere il creatore o il facilitatore. Tutto ciò premesso, a brevissimo verrà depositato apposito esposto-denuncia.



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