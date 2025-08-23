RF presenta "In Europa per l’Europa"

In Europa per l’Europa è un'iniziativa di comunicazione che Repubblica Futura ha messo in campo per avviare libere riflessioni sulle relazioni fra la Repubblica di San Marino e l’Unione europea. Il primo step di questa iniziativa è stato realizzato all’inizio dell’estate, il secondo partirà in questi giorni con una serie di podcast realizzati da Repubblica Futura, moderati da Carlo Filippini, direttore del quotidiano l’Informazione. I podcast saranno disponibili sui principali canali social di RF con un format di dialogo di venti minuti fra esponenti politici di opposizione e di maggioranza. “Il movimento ha voluto promuovere una riflessione più ampia rispetto all’Accordo di Associazione con l’Unione europea. L’accordo è una pietra miliare per il destino e la collocazione geopolitica della Repubblica di San Marino. Troppo spesso, distolti dal dibattito mediatico nel quale chi è già in Europa come paese membro o cittadino manifesta disaccordi su alcune politiche della UE, ci dimentichiamo di essere una enclave all’interno della stessa Unione europea che non ha, ad oggi, un accordo organico e strutturale con la UE. San Marino ha nel proprio DNA cultura europea, ci formiamo sulla storia europea di cui siamo parte, tanti di noi hanno svolto il loro percorso di istruzione e formazione nell’Unione europea e in essa viviamo parte della nostra vita. L’Unione si è evoluta, ha ampliato le competenze, gli interventi, le sfere di influenza rispetto ai singoli Stati ma noi siamo rimasti fermi. La discussione, il confronto fra persone con visioni, estrazioni culturali e politiche differenti è per Repubblica Futura centrale, rispetto a un tema di interesse nazionale. Per questo, pur essendo una forza politica di opposizione, riteniamo che il tema Europa debba essere inclusivo e centrale rispetto a riflessioni isolazionistiche o a collocazioni geo-politiche estranee alla nostra tradizione e cultura”. Marco Podeschi, Coordinatore di Repubblica Futura Il primo podcast sul tema in Europa per l’Europa è disponibile su i canali YouTube, Facebook RF oltre che sul sito web di Repubblica Futura ed avrà come protagonisti Antonella Mularoni, Pasquale Valentini, Nicola Renzi già Segretari di Stato per gli Affari Esteri, moderati da Carlo Filippini direttore Informazione.



c.s. Repubblica Futura



