Rf rende nota la lettera inviata dagli ex membri del Collegio Garante.

Repubblica Futura intende dare diffusione a una nota inviata da illustri giuristi, già membri del Collegio Garante della Costituzionalità delle norme della Repubblica di San Marino. Non è nostra intenzione, oggi, fare commenti o dare connotazioni politiche - certo il richiamo forte e inusuale per la Repubblica arriva in una fase estremamente delicata per gli assetti istituzionali e per tutto il settore della giustizia, una fase mai vista e vissuta prima. La lettera è stata inviata a tutti i membri del Consiglio Grande e Generale e riteniamo che tutti cittadini debbano venirne a conoscenza. A loro spetteranno le valutazioni su ciò di gravissimo che si sta per attuare nel nostro Paese. Nei prossimi giorni Repubblica Futura non mancherà al suo ruolo istituzionale mettendo in atto ogni iniziativa utile a salvaguardia del mantenimento dello stato di diritto nel nostro Paese.

Repubblica futura

