RF: Riforma IGR? Intanto AASS spende dodici milioni di euro

Respirando aria di riforma IGR – vedi tasse più alte per i cittadini - continuano a sorprendere le delibere del Congresso di Stato a cui ora si aggiunge anche l’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici.

Enigmatico il titolo “Delibera n. 300 del 18/07/2025 - Integrazioni di Bilancio anno 2025"; ermetico il contenuto “Trasferimenti a società controllate e collegate”.

Il pezzo forte è però la variazione del bilancio AASS di euro 12.000.000,00 (dodici milioni).

La delibera è preceduta da un’altra la n. 299, sempre nella stessa seduta, in cui è dato mandato alla: "costituzione di una società di diritto sammarinese interamente detenuta da A.A.S.S. così come previsto dal Decreto Delegato 97 del 18 luglio 2025”. Ma cosa prevede l’articolo Art.1-bis del Decreto Delegato 97/2025? Un ambizioso obiettivo:

“Ai medesimi fini di quanto stabilito dall’articolo 7, comma 2 della Legge 20 dicembre 2024 n.202, l’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (AASS) è autorizzata a costituire Società di diritto privato sammarinese allo scopo di acquisire le partecipazioni di società operanti nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, anche fuori territorio della Repubblica di San Marino.”

Poco trasparente la cosa, con strane sincronie o perfetto tempismo, Decreto Delegato datato 18 luglio, stesso giorno in cui il C.d.A. AASS da l’incarico per costituire una società e stanzia dodici milioni di euro per finanziare una societa’ controllata. Non è specificato il nome della società né gli obiettivi della stessa, unica certezza sono i dodici milioni. In altri tempi sarebbe già scoppiato un pandemonio, qualcuno si sarebbe legato davanti all’Azienda con minacce di strascichi giudiziari.

Ma viviamo la fase di rinascimento culturale ed economico, i soldi ci sono con il debito di Stato e la riforma IGR, governo ed enti spendono e spandono con poca trasparenza nell’assoluta omertà.

Repubblica Futura esprime stupore rispetto a un investimento così importante, fatto nel momento in cui il governo e la maggioranza aumenteranno le tasse.

Un importo rilevante, piu’ o meno il 10% del bilancio annuale dell’Azienda, rispetto al quale non c'è traccia del capitolo del bilancio di previsione AASS 2025, ne’ nel progetto di variazione di bilancio presentato in prima lettura dal Congresso di Stato. Dodici milioni non sono bruscolini, soprattutto se il governo chiede sacrifici ai cittadini con maggiori tasse.

Non sarebbe stato più prudente evitare di spendere così tanti soldi per un progetto oscuro che potrebbe essere addirittura fatto all’estero?

Repubblica Futura evidenzia come manchi un progetto reale e condiviso per lo sviluppo del Paese.

La prudente gestione del bilancio dello Stato è un bel ornamento nei documenti presentati al Fondo Monetario Internazionale e alle società di rating.

La realtà è diversa e ci si permetta una domanda, che fine ha fatto l’impianto eolico che AASS voleva comprare in Liguria e per il quale sono già stati spesi tanti soldi in consulenze?

Nel governo e nella maggioranza qualcuno pensa ai cittadini e a difendere il potere d’acquisto di salari e pensioni, oppure ormai siamo lanciati in costosi progetti iperbolici che rischiano di schiantare il Paese in una delicata fase in cui ci stiamo avvicinando all’Accordo di associazione con l’Unione europea in cui il bilancio si tiene in ordine con le promesse?



Comunicato stampa

Repubblica Futura