RF risponde al comunicato di San Marino RTV

19 ago 2025
Repubblica Futura è molto sorpresa della risposta che San Marino RTV ha voluto diramare. Per evitare fraintendimenti ci limitiamo a specificare che non abbiamo messo in discussione la partecipazione di San Marino ad Eurovision. Crediamo che sia un palcoscenico da sfruttare con intelligenza e capacità, valorizzando il più possibile i talenti sammarinesi e, in ogni caso, crediamo che le scelte artistiche non spettino alla politica. Abbiamo semmai criticato la gestione del Turismo del Segretario Pedini ed una sua dichiarazione in cui aveva messo in discussione la partecipazione di San Marino ad Eurovision, come testimonia un servizio di RTV dell’11 agosto scorso. Non capiamo dunque perché RTV abbia voluto entrare in polemica con una forza politica quando questa polemica proprio non c’era. Almeno da parte nostra.

